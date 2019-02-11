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Двое россиян погибли в аварии на холме в Патонге

Двое туристов из России погибли после того, как скутер, на котором они находились, столкнулся с пикапом на горной дороге, соединяющей Кату и Патонг.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2019, 11:58 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Полиция Патонга

Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Полиция Патонга

Как пояснили «Новостям Пхукета» в полиции Патонга, авария на Phrabaramee Rd. произошла около 22:30 вечера 11 февраля. Согласно предварительной версии, озвученной шефом местной полиции Анонтаем Джиндамани, скутер с двумя россиянами вылетел на полосу встречного движения в районе отеля Wyndham Sea Pearl и столкнулся с поднимавшимся в гору пикапом.

К моменту прибытия полицейских оба россиянина – 31-летний Андрей Миронов и 29-летний Василий Репников – были без сознания. Когда их доставили в больнице Patong Hospital, врачам оставалось лишь констатировать смерть. Водитель пикапа – 47-летний Тхаворн Красук из Раваи – серьезных травм не получил.

Полковник Джиндамани отметил, что оба россиянина находились на скутере без защитных шлемов. Полицейский добавил, что следователи пока не установили, кто из них был за рулем, однако арендован скутер был Андреем Мироновым.

«Сейчас мы ждем результаты анализов на содержание алкоголя в крови [россиян]», – отметил он.

Посольство России в Таиланде, по словам полковника Джиндамани, было уведомлено о гибели россиян. 

 

 

 

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