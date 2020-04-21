Двое престарелых иностранцев найдены мертвыми в своих домах на Пхукете

Двое престарелых иностранцев были найденным мертвыми в своих домах в Чалонге и Кату в суббот, 18 апреля. В настоящий момент медики Vachira Hospital пытаются установить причины смерти, а также проводят посмертную проверку на COVID-19.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 01:12 PM

70-летний житель Чалонга и 72-летний экспат из Кату были найдены мертвыми в своих домах. Фото: Служба спасения Ruamjai и полиция Кату