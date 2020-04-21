Двое престарелых иностранцев найдены мертвыми в своих домах на Пхукете

Как сообщил капитан полиции Чалонга Сомкиет Сарасин, 70-летний гражданин Канады был найден мертвым в своем доме на Chao Fa East Rd. Утром 18 апреля. Согласно заявлению владельца апартаментов, мужчина снимал квартиру в течение пяти лет и жил один. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили.
Еще один иностранец – 72-летний гражданин Швейцарии – был в тот же день найден мертвым в своем доме на Soi Banpod в Кату. Тело обнаружил близкий друг погибшего, принесший ему еду и предметы первой необходимости.
Как отметил капитан Пирават Йодто из участка Кату, этот же друг сообщил полиции, что мужчина проживал по указанному адресу более 10 лет и также жил один. Следов насильственной смерти полицейские и в этот раз не обнаружили.
Оба трупа были доставлены в больницу Vachira Hospital. Медики должны не только вынести заключение о причинах смерти, но и сделать анализ на коронавирус. В силу возраста оба погибших входили в группу риска. Результаты анализов должны быть известны в ближайшие дни.