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Двое подростков задержаны за демонстрацию оружия на дороге

Полиция Чалонга разыскала и задержала двух 15-летних тинейджеров, решивших прокатиться по улицам Пхукета с мечом наголо. Молодые люди признались, что хотели покрасоваться перед сверстниками и сверстницами, и привлечь внимание к себе им удалось. На тинейджеров обратили внимание и местные СМИ, и полиция. В ближайшие дни им нужно будет явиться в участок как настоящим гангстерам, то есть с родителям.

Новости Пхукета

24 Ноября 2023, 11:02 AM
Двух подростков задержали за езду на мотоцикле с полуметровым мечом. Фото: Phuket Info Center

Двух подростков задержали за езду на мотоцикле с полуметровым мечом. Фото: Phuket Info Center

Фотографию двух подростков на скутере Yamaha Fino опубликовала вчера утром новостная страница Hot Jung Phuket. На снимке и водитель и пассажир ехали на байк без шлемов, зато у последнего в руке был полуметровый меч.

Затем Hot Jung Phuket отчиталась о том, что полицейские разыскали юношей. Этой же публикацией поделился и сам полицейский участок Чалонга. Отдельным постом о задержании молодых людей сообщила страница Phuket Info Center.

Про обвинения против юношей ничего сказано не было – ни касательно меча, ни касательно езды без шлемов. Водительские права на байк в Таиланде выдаются с 15 лет, но в публикациях не говорится, были ли они у того юноши, который управлял скутером.

Полиция ограничилась следующим заявлением в Facebook: «Стиль плохих парней часто и заканчивается плохо. Взрослые, помните, что вы должны следить за своими детьми и внуками».

После задержания юношей доставили в полицейский участок Чалонга и взяли там «на заметку». Как отмечает Phuket Info Center, полиция также обязала молодых людей явиться в отделение с родителям для дальнейшего обсуждения ситуации и мер, призванных направить подростков на путь общественно приемлемого поведения.

Напомним, что порядка 10 лет назад в Чалонге и Раваи существовала подростковая банда, члены которой, действительно, использовали настоящие мечи для разбойных нападений на дорогах.

В частности, грабители практиковали остановку мотоцикла жертвы ударом меча по шлему, что предсказуемо приводило к падению. Затем потерпевшего избивали и забирали у него ценные вещи и деньги. 

 

 

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