Двое подростков задержаны за демонстрацию оружия на дороге

Фотографию двух подростков на скутере Yamaha Fino опубликовала вчера утром новостная страница Hot Jung Phuket. На снимке и водитель и пассажир ехали на байк без шлемов, зато у последнего в руке был полуметровый меч.
Затем Hot Jung Phuket отчиталась о том, что полицейские разыскали юношей. Этой же публикацией поделился и сам полицейский участок Чалонга. Отдельным постом о задержании молодых людей сообщила страница Phuket Info Center.
Про обвинения против юношей ничего сказано не было – ни касательно меча, ни касательно езды без шлемов. Водительские права на байк в Таиланде выдаются с 15 лет, но в публикациях не говорится, были ли они у того юноши, который управлял скутером.
Полиция ограничилась следующим заявлением в Facebook: «Стиль плохих парней часто и заканчивается плохо. Взрослые, помните, что вы должны следить за своими детьми и внуками».
После задержания юношей доставили в полицейский участок Чалонга и взяли там «на заметку». Как отмечает Phuket Info Center, полиция также обязала молодых людей явиться в отделение с родителям для дальнейшего обсуждения ситуации и мер, призванных направить подростков на путь общественно приемлемого поведения.
Напомним, что порядка 10 лет назад в Чалонге и Раваи существовала подростковая банда, члены которой, действительно, использовали настоящие мечи для разбойных нападений на дорогах.
В частности, грабители практиковали остановку мотоцикла жертвы ударом меча по шлему, что предсказуемо приводило к падению. Затем потерпевшего избивали и забирали у него ценные вещи и деньги.