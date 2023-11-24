Двое подростков задержаны за демонстрацию оружия на дороге

Полиция Чалонга разыскала и задержала двух 15-летних тинейджеров, решивших прокатиться по улицам Пхукета с мечом наголо. Молодые люди признались, что хотели покрасоваться перед сверстниками и сверстницами, и привлечь внимание к себе им удалось. На тинейджеров обратили внимание и местные СМИ, и полиция. В ближайшие дни им нужно будет явиться в участок как настоящим гангстерам, то есть с родителям.

Новости Пхукета

24 Ноября 2023, 11:02 AM

Двух подростков задержали за езду на мотоцикле с полуметровым мечом. Фото: Phuket Info Center