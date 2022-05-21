Двое подростков арестованы за унижение школьниц

Полиция Пхукет-Тауна подтвердила арест двух подростков, фигурирующих минимум в двух случаях унижения местных девушек школьного возраста. Один из эпизодов включает насилие над 17-летней школьницей с последствиями полиомиелита, второй – принудительное обрезание волос, угрозы убийством и банальный грабеж.

Новости Пхукета

21 Мая 2022, 12:00 AM

Полиция наблюдает за допросом Боя и Сонга через видеосистему. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице полиции Пхукет-Тауна в Facebook, подозреваемые взяты под стражу. Единственное обвинение пока что – причинение физического вреда здоровью, то есть эпизод в материалах полиции только один (первый из перечисленных выше).

В документе указывается, что о деле был проинформирован начальник правоохранительных органов полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг, который отдал приказ руководителю участка в Пхукет-Тауне провести полное расследование и доложить ему все установленные факты.

В сообщении полиции Пхукет-Тауна говорится только о первом случае публичного унижения, произошедшем утром 21 апреля. Заявление в полицию по нему было подано на следующий день, но получило развитие только через месяц.

В заявлении нападавшие, таскавшие девушку за волосы, бившие по лицу и принуждавшие кланяться, были указаны как 15-летний Бой и 16-летний Сонг. Про последнего было добавлено, что он является катоем (трансгендером).

Подозреваемые приехали к потерпевшей домой и пригласили прокатиться с ними на холм Ранг в Пхукет-Тауне. Девушка согласилась и поехала туда пассажиркой на мотоцикле своего друга, с которым позже пришла в полицию. На смотровой площадке на холме Ранг состоялся ритуал унижения в присутствии других подростков. Все насилие над школьницей было снято на видео.

Затем, во второй половине мая, ролик появился в сети. Видео вызвало общественный резонанс, на фоне которого мать потерпевшей рассказала, что сразу после происшествия полиция пыталась урегулировать дело «миром». Бой и Сонг были найдены, но мать и ее дочь уговорили не предъявлять обвинений против молодых людей, а принять их извинения. Полиция заявила, что на том этапе следователи сочли, что это банальная ссора между школьниками и единичный случай.

Позиция матери изменилась после публикации видео в сети 17 мая. Полиция заявила, что ей неизвестно, кто снял и выложил ролик, но после него женщина твердо заявила, что будет добиваться преследования обидчиков своей дочери.

19 мая Боя и Сонга снова вызвали в полицейский участок. Там им предъявили обвинения, после чего обоих доставили в пхукетскую тюрьму. Полиция заявила, что в случае, если вскроются другие аналогичные поступки, совершенные молодыми людьми, то по ним также будет проведено расследование.

Об одном таком случае уже сообщили пхукетские школьницы По и Плинг, заявившие, что тоже стали жертвами катоя Сонга и его приятеля Боя. Согласно их рассказу, молодые люди принудительно обрезали По ее волосы ножницами, отобрали мобильный телефон и цепочку, а также побили в процессе. Кроме того, молодые люди обещали зарезать девушек указанными ножницами, если те будут сопротивляться. Все произошло на смотровой площадке у канала Клонг-Мудонг.

Перед отправкой в тюрьму в качестве меры пресечения Сонг поговорил с журналистами и подтвердил свое участие в случае у канала. Он заявил, чтобы его звали по «никнейму» «Май Кей» и сообщил, что на берегу клонга выбивал из школьницы долг в 1,5 тыс. бат.

«Пора было вернуть деньги, но она не вернула», – заявил трансгендер.

Молодой человек не принес извинений ни за этот случай, ни за тот, что произошел на холме Ранг.