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Двое подростков арестованы за угон мотоциклов

Полиция Вичита задержала двоих подростков, причастных к угону мотоциклов. Третий угонщик в розыске.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Мая 2020, 03:59 PM
Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Как сообщил подполковник Тхаммасан Бунсонг, два заявления о пропаже мотоциклов поступили в полицию Вичита в районе полудня 12 мая. В обоих случаях угнаны были мотоциклы модели Honda MSX.

Изучив записи с камер уличного видеонаблюдения, полицейские отыскали один из угнанных мотоциклов, выйдя при этом на отца первого из угонщиков, 17-летнего Ситтипонга Сакунвонгсуджарит. Мужчина признал, что на записях с видеокамер был запечатлен именно его сын.

Следом Ситтипонга Сакунвонгсуджарит указал на своих сообщников – Васана Котхонга и Напхасакорна Пимпонга. Первого родители уговорили явиться в полицию, второй пока не задержан.

Обоим задержанным предъявлены обвинения в кражах и хранении ворованного имущества.

 



 

 

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