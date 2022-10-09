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Двое подростков арестованы за кражу пожертвований из храма

Полиция Чалонга по оперативно раскрыла дело о краже пожертвований из буддистского храма Wat Ladthi Wanaram (Wat Thai) на Chao Fa East Rd. Злоумышленниками оказались двое несовершеннолетних, которые были задержаны через полтора часа и сразу признали вину.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Октября 2022, 12:56 PM
Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже пожертвований из храма Wat Thai раскрыли за час c небольшим, благодаря камерам CCTV. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заместитель начальника полиции Чалонга подполковник Канэн Сомрак получил сообщение о краже ящика с пожертвованиями из храма Wai Thai примерно в 14:50 пятницы, 8 октября.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что подозреваемые покинули место событий на красном мотоцикле Honda Wave с номерами провинции Накхон-Сри-Тхаммарат (цифры – 59820).

На записях с камер CCTV было четко видно ящик для пожертвований, который пассажир мотоцикла поставил на сиденье между собой и водителем.

Полицейские отследили маршрут передвижения мотоцикла и в 15:40 задержали обоих подозреваемых, которые оказались подростками. Полиция указала их имена как Тонг (17 лет) и Фолк (16 лет). Другие данные раскрыты не были по причине возраста задержанных.

Как отметила полиция, оба тинейджера сознались в краже. В похищенном им ящике для пожертвований было 560 бат наличными.

Тонга и Фолк доставили в полицейский участок Чалонга. Туда же вызвали их родителей, поскольку оба подозреваемых являются несовершеннолетними.

 

 

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