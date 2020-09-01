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Двое пхукетских полицейских и волонтер OrSor пострадали при проведении ареста

Двое сотрудников полиции Камалы и волонтер сил территориальной обороны (OrSor) получили ранения при задержании мужчины, задержанного в 2018 году по делу о незаконном обороте наркотиков и скрывшегося от следствия. Первый полицейский и волонтер были ранены из огнестрельного оружия, второй сотрудник полиции получил резаную рану шеи.

Новости Пхукета

1 Сентября 2020, 10:24 AM
Двое пхукетских полицейских и волонтер OrSor пострадали при задержании разыскиваемого. Фото: Полиция округа Лан-Сака

Двое пхукетских полицейских и волонтер OrSor пострадали при задержании разыскиваемого. Фото: Полиция округа Лан-Сака

Перестрелка произошла при задержании 46-летнего Удома Раттанамани, скрывавшегося в родительском доме в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Мужчина сбежал туда после того, как в 2018 году был задержан полицией по делу о попытке ввоза на Пхукет партии метамфетамина, спрятанной в радиоуправляемых машинках.

Спустя два года полицейские установили, что скрывшийся от следствия мужчина находится в родительском доме в Накхон-Сри-Тхаммарате, и утром 31 августа направились на задержание. Господин Раттанамани отказался сдаться и открыл огонь по сотрудникам органов сперва из автоматической винтовки, а затем – из пистолета .45 калибра, рассказал шеф полиции округа Лан-Сака полковник Сомкит Дамклиенг.

После 15-минутной перестрелки господин Раттанамани попытался выбраться из дома, но был убит. До этого он успел ранить майора Пхрамуна Чуконга из полиции Камалы и волонтера OrSor Тханомсака Висутсака. Майор Чуконг получил ранение головы и правой кисти, а волонтеру Висутсаку пуля попала в левую ногу.

Сержант Ваттана Канчана пострадал при досмотре дома, где скрывался разыскиваемый. Полицейского атаковал отец подозреваемого Прича Раттанамани. Мужчина нанес сержант удар серпом в область шеи.

Также в доме была обнаружена подруга подозреваемого Ария Пхантхип, также находившаяся в розыске. Кроме того, полицейские нашли внутри наркотики и боеприпасы.

Раненые полицейские и волонтеры были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Приче Раттанамани предъявили обвинения в покушении на убийство полицейского и воспрепятствованию законной деятельности сотрудника полиции. Информация об обвинениях в адрес Арии Пхантхип отсутствует.

 

 

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