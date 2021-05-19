Двое мужчин задержаны с кратомом после полицейской погони

Капитан полиции Вичит Ноккэу из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение об окончившей погоню аварии около 17:00 вторника, 18 мая. Прибыв на место событий в Рассаде, капитан обнаружил посреди узкой улочки Soi Panian серый седан Honda City с поврежденными передним бампером и капотом, а также лежащий прямо у автомобиля скутер красного цвета.
Рядом под охраной полиции находились водитель мотоцикла, 23-летний Китипхоп Джонгпет, и его пассажир, 23-летний Анисорн Тутхеп. Ни один из мужчин травм в результате аварии не получил.
Сотрудник полиции Чалонга, преследовавший Китипхопа и Анисорна, рассказал, что гнался за ними более 20 км. Во время дежурства в Чалонге он обратился внимание на подозрительно ведущих себя мужчин и хотел задать им ряд вопросов, но те бросились бежать на мотоцикле. Офицер в итоге начал преследование и задержал подозреваемых после ДТП в Рассаде.
Скрываясь от погони, мужчины неоднократно проезжали на красный свет и проехали через два тоннеля, куда въезд мотоциклам запрещен.
«Поймать их удалось потому, что они врезались в автомобиль на этой узкой улице», – заявил сотрудник полиции Чалонга.
При досмотре скутера подозреваемых полицейские обнаружили под сиденьем три пакета с листьями кратома. Китипхопу и Анисорну предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории, а Китипхопу дополнительно – в опасном вождении, повлекшем причинение имущественного вреда другому лицу.
Напомним, что в этом году Таиланд начал процесс декриминализации владения свежим кратомом (но не продуктами переработки растения). Законопроект прошел слушания в обеих палатах парламента, но затем процесс замер. По всей видимости, законопроект ждет одобрения кабмином. Затем документ должен подписать Его Величество. В силу он вступит через 90 дней после публикации в Royal Gazette.