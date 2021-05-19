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Двое мужчин задержаны с кратомом после полицейской погони

Полиция Чалонга задержала двух молодых людей за хранение наркотического растения кратом. Задержанию предшествовала продолжительная погоня за подозреваемыми из Чалонга до Рассады. Преследование закончилось тем, что пытавшиеся скрыться от полиции мужчины на мотоцикле столкнулись с автомобилем.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Мая 2021, 09:00 AM
Двое мужчин задержаны с кратомом после полицейской погони. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Двое мужчин задержаны с кратомом после полицейской погони. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан полиции Вичит Ноккэу из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение об окончившей погоню аварии около 17:00 вторника, 18 мая. Прибыв на место событий в Рассаде, капитан обнаружил посреди узкой улочки Soi Panian серый седан Honda City с поврежденными передним бампером и капотом, а также лежащий прямо у автомобиля скутер красного цвета.

Рядом под охраной полиции находились водитель мотоцикла, 23-летний Китипхоп Джонгпет, и его пассажир, 23-летний Анисорн Тутхеп. Ни один из мужчин травм в результате аварии не получил.

Сотрудник полиции Чалонга, преследовавший Китипхопа и Анисорна, рассказал, что гнался за ними более 20 км. Во время дежурства в Чалонге он обратился внимание на подозрительно ведущих себя мужчин и хотел задать им ряд вопросов, но те бросились бежать на мотоцикле. Офицер в итоге начал преследование и задержал подозреваемых после ДТП в Рассаде.

Скрываясь от погони, мужчины неоднократно проезжали на красный свет и проехали через два тоннеля, куда въезд мотоциклам запрещен.

«Поймать их удалось потому, что они врезались в автомобиль на этой узкой улице», – заявил сотрудник полиции Чалонга.

При досмотре скутера подозреваемых полицейские обнаружили под сиденьем три пакета с листьями кратома. Китипхопу и Анисорну предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории, а Китипхопу дополнительно – в опасном вождении, повлекшем причинение имущественного вреда другому лицу.

Напомним, что в этом году Таиланд начал процесс декриминализации владения свежим кратомом (но не продуктами переработки растения). Законопроект прошел слушания в обеих палатах парламента, но затем процесс замер. По всей видимости, законопроект ждет одобрения кабмином. Затем документ должен подписать Его Величество. В силу он вступит через 90 дней после публикации в Royal Gazette.

 

 

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