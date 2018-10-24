Двое мужчин ограбили магазин в Чалонге

Полиция начала поиски двух мужчин, ограбивших магазин в Чалонге вечером 23 октября.

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Ограбление небольшого магазина на Soi Song Khun в Чалонге произошло около 19:15 вечера вторника, 23 октября.

Как рассказал шеф полиции Чалонга Паккайот Танонгсак, двое мужчин подъехали к магазину на мотоцикле, зашли внутрь, отобрали у владельца золотую цепочку стоимостью 18 тыс. бат, забрали 3 тыс. бат из кассы и скрылись с места преступления.

По словам полковника Танонгсак, один из грабителей был вооружен огнестрельным оружием, весь процесс ограбления был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Владелец магазина заявил полицейским, что видел одного из грабителей ранее.

«Мы полагаем, что это могут быть рабочие из этого района. Полиция сейчас проверяет лагеря, где проживают рабочие. Ориентировки на подозреваемых переданы в другие полицейские участки», – заявил полковник Танонгсак.

Шеф полиции Чалонга ожидает, что грабители будут задержаны в ближайшее время.