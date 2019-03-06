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Двое молодых людей разбились на мотоцикле у храма Wat Muang Mai

Двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет погибли в ночной аварии, произошедшей напротив храма Wat Muang Mai в тамбоне Тхепкрасаттри.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Марта 2019, 11:57 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. напротив храма Wat Muang Mai около 3:00 ночи 6 марта. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в бетонный забор мотоцикл Honda Wave с пхукетскими номерами и тела двух молодых людей, 18-летнего Мутади Кахапаны и 20-летнего Абусанмы Луакпона. К моменту прибытия помощи оба были мертвы.

Предварительное изучение обстоятельств ДТП позволило полиции установить, что мотоцикл под управлением Мутади Кахапаны на высокой скорости двигался в южном направлении, и в какой-то момент врезался в угол стены. При этом пока неизвестно, по какой именно причине байк вылетел с проезжей части.

Составлявший отчет о ДТП лейтенант полиции Крайсорн Бунпрасоб отметил, что оба погибших молодых человека были из тамбона Чернг-Талей. О проверке водителя на алкоголь и наркотики офицер ничего не сообщил. Никто из прочих участников дорожного движения в аварии не пострадал.

 

 

 

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