Двое китайцев организовали ограбление соотечественницы в «фальшивом такси»

Полиция сообщила о раскрытии дела об ограблении гражданки Китая водителем такси. Якобы ограбленный вместе с ней соотечественник оказался сообщником преступника.

Иккапоп Тхонгтуб

О раскрытии дела об ограблении гражданки КНР Ли Пэйлинь* сообщил на пресс-конференции 25 июня шеф пхукетской полиции Висан Панмани. Дело было раскрыто по горячим следам, однако арестовать полицейским удалось лишь одного из двух грабителей. Второй уже успел покинуть страну.

Как рассказал генерал-майор Панмани, вечером 23 июня в полицейский участок Патонга явились гражданин и гражданка Китая Ли Пэйлинь и Мин Сян. Когда сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, что у них случилось, мужчина и женщина заявили, что их похитил и ограбил таксист-китаец, с которым они возвращались из ресторана.

Согласно показаниям Ли Пэйлинь и Мин Сяна, водитель был вооружен пистолетом. Под угрозой оружия он завязал жертвам глаза и связал руки и ноги. Ли Пэйлинь сообщила, что шофер заставил ее отдать банковскую карту и сказать пин-код, после чего снял со счета 200 тыс. бат. Мин Сян заявил, что грабитель заставил его передать ему 28 тыс. долл. США наличными (свыше 850 тыс. бат).

Как пояснил генерал-майор Висану, деньги с карты Ли Пэйлинь были сняты в Раваи, поэтому обоих потерпевших доставили в полицейский участок Чалонга, отвечающий за этот район острова. Впрочем, вскоре у полиции возникли сомнения, что Мин Сян действительно является потерпевшим.

Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в банкомате, через который снимались деньги. На записи, сделанной в процессе получения наличных, Ми Сян находился рядом с водителем и выглядел не жертвой, а скорее приятелем грабителя-таксиста. Связан он не бы.

Личность водителя также удалось оперативно установить. Полиция выяснила, что автомобиль Toyota Yaris, которым пользовался грабитель, в момент совершения преступления был сдан в аренду гражданину Китая по имени У Чэнси. Мужчина арендовал машину незадолго до ограбления и вернул ее владельцу на следующий день после него.

Когда полицейские предъявили собранные улики Ми Сяну, тот сознался, что вместе с У Чэнси спланировал ограбление знакомой соотечественницы. Ми Сян пригласил Ли Пэйлинь в ресторан, а У Чэнси выступил в роли таксиста, который сперва отвез пару в заведение, а на обратном пути достал пистолет и ограбил. По словам шефа полиции Пхукета, оружие китайца настоящим не было.

Как пояснил генерал-майор Панмани, пхукетский суд выдал ордера на арест обоих китайцев, но У Чэнси успел оперативно покинуть страну. Офицер не уточнил, какие действия его сотрудники планируют принять для его ареста. Ми Сян находится под стражей. Китайцам вменяется в вину похищение человека и ограбление по предварительному сговору.

Комментируя дело, генерал Панмани отметил, что его закрытие имеет принципиальное значение для имиджа Пхукета и Таиланда, а также для имиджа «водителей такси и туристической отрасли».

*Имена граждан Китая приведены в соответствии с транскрипционной системой Палладия