Двое иностранцев задержаны в Патонге за оверстей Полиция Патонга сообщила о задержании двух иностранец за нарушение визового законодательства. Иккапоп Тхонгтуб 15 Октября 2018 11:03:31 Фото: Полиция Патонга Как следует из заявления полиции, 23-летний сириец Ахмед Аль-Массри и 26-летний египтянин Махмуд Мохамед Ахмед Хассанейн были задержаны за превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде на прошлой неделе. У сирийца срок оверстея составил 1740 дней (более четырех лет), у египтянина – 101 день. Первый был задержан в отеле The A@M Patong на Nanai Rd., второй – в апартаментах Cherry Apartment на Soi Saenglert. Полиция отметила, что оба иностранца были задержаны в рамках очередного этапа кампании X-ray Out Law Foreigner.