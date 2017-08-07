The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Двое иностранцев задержаны с кокаином на Пхукете

Полиция сообщила о задержании двоих иностранцев с кокаином и трех тайцев с метамфетамином.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Августа 2017 17:36:57

Фото: Phuket Provincial Police
Фото: Phuket Provincial Police

Гражданин Нигерии Чиди Тхеддус Мэттью (так имя записано полицией) был задержан в Патонге около 00:30 субботы, 5 августа. Согласно полицейскому рапорту при себе у 30-летнего иностранца обнаружилось около 12 г кокаина. Нигерийцу были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 2-й категории с целью продажи. Обстоятельства ареста полиция не раскрывает.

Также полиция сообщила о задержании в связи с аналогичными обвинениями некого Мохаммеда Элькхаеита (Эль Кхалиля). Дату, время и места ареста полиция не раскрыла. Национальность задерженного неизвестна, но, судя по фото из полиции, мужчина также является иностранцем.

Одновременно правоохранители проинформировали СМИ об аресте трех граждан Таиланда, у которых в общей сложности было изъято более половины килограмма кристаллического метамфетамина и 652 метамфетаминовые таблетки. Всем задержанных предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 1-й категории с целью продажи.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.