Двое иностранцев задержаны с кокаином на Пхукете

Полиция сообщила о задержании двоих иностранцев с кокаином и трех тайцев с метамфетамином.

7 Августа 2017 17:36:57

Фото: Phuket Provincial Police

Гражданин Нигерии Чиди Тхеддус Мэттью (так имя записано полицией) был задержан в Патонге около 00:30 субботы, 5 августа. Согласно полицейскому рапорту при себе у 30-летнего иностранца обнаружилось около 12 г кокаина. Нигерийцу были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 2-й категории с целью продажи. Обстоятельства ареста полиция не раскрывает.

Также полиция сообщила о задержании в связи с аналогичными обвинениями некого Мохаммеда Элькхаеита (Эль Кхалиля). Дату, время и места ареста полиция не раскрыла. Национальность задерженного неизвестна, но, судя по фото из полиции, мужчина также является иностранцем.

Одновременно правоохранители проинформировали СМИ об аресте трех граждан Таиланда, у которых в общей сложности было изъято более половины килограмма кристаллического метамфетамина и 652 метамфетаминовые таблетки. Всем задержанных предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 1-й категории с целью продажи.