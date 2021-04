Двое иностранцев с коронавирусом выявлены при въезде на Пхукет

Экспресс-анализы на КПП Тха-Чат-Чай и в парке Phuket Checkpoint позволили выявить наличие коронавируса у двух экспатов, вернувшихся на остров после поездок в другие провинции.

Новости Пхукета

27 Апреля 2021, 04:59 PM

Фото: PR Phuket

В первом случае (22 апреля) речь идет о гражданине Италии, вернувшимся с мотоциклетной поездки в провинцию Краби, во втором (23 апреля) – о бельгийцев, который ездил в Бангкок для оформления нового паспорта в посольстве.

В пхукетском офисе Минздрава (РРНО) указали, что действовали строго с последним протоколом. Экспресс-анализы были проведены, поскольку у мужчин не было ни прививок от COVID, не заранее полученных отрицательных тестов (за 72 часа).

РРНО также опубликовало список перемещений иностранцев с положительными тестами. Сейчас 36-летний итальянец на Thalang Hospital, результат экспресс-анализа подтвержден повторным тестом.

Приехавший из Бангкока 32-летний бельгиец находится в Patong Hospital. Поездку он совершал на междугородних автобусах, так что сотрудники РРНО просят связаться с ними пассажиров автобусов Пхуукет-Бангкок компании Bus Express Co Ltd с отправлением в Пхукета в 18:30 21 апреля (номерной знак 15-4053, – номер на кузове 63-2) и Бангкок-Пхукет компании BorKhorSor999 Co Ltd с отправлением со станции Мочит в 18:30 22 апреля (номерной знак 16-1005, номер на кузове 949-1431).

Всего за период с 3 по 26 апреля на Пхукете было зафиксировано 348 случаев COVID-19. Из них 255 по-прежнему находятся под наблюдением медиков, 92 выписаны, а один переведен в Бангкок.

Непосредственно способом экспресс-анализа на въезде было получено 13 положительных результатов.