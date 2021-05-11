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Двое иностранцев оштрафованы за встречу с друзьями у себя дома

Двое проживающих в Чернг-Талей британских граждан были оштрафованы на 6 тыс. бат каждый за встречу с друзьями у себя дома в районе пляжа Лайан.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Мая 2021, 01:16 PM
Двое иностранцев оштрафованы за встречу с друзьями у себя дома. Фото: Полиция Чернг-Талей

Двое иностранцев оштрафованы за встречу с друзьями у себя дома. Фото: Полиция Чернг-Талей

Полиция явилась в дом британцев (мужчины и женщины с разными фамилиями, но зарегистрированными по одному и тому же адресу в Лайане) около 17:00 воскресенья, 9 мая.

Группу сотрудников полиции возглавлял капитан Прасан Кетсаро, получивший приказ провести проверку непосредственно от начальника полиции Чернг-Талей полковника Пирачарта Помбунми. Также к полицейским присоединились представители местной власти.

Полиция отметила, что сообщение о «вечеринке» поступило от информатора из числа местных жителей, который сперва обратился в районную администрацию, а ее представители уже связались с полицейским участком.

Кроме хозяев, в доме было обнаружено еще четыре человека, однако обвинения были предъявлены лишь британцам. Им вменяется нарушение требований Закона об эпидемиологии (от 2015 года) и приказа по провинции Пхукет Phuket Provincial Order No. 2284/2564.

В частности, в пятой статье приказа говорится о том, что жители острова должны воздерживаться от любых социальных мероприятий и празднований, таких как дни рождения и вечеринки по другим поводам. Исключением являются лишь «традиционные» обряды, такие как свадьбы или похороны.

«Если мероприятие нельзя отложить, организатор должен строго соблюдать меры эпидемиологического контроля для снижения риска распространения заболевания», – отмечается в приказе.

В данном случае «организаторов мероприятия» доставили в полицейский участок Чернг-Талей и оштрафовали на 6 тыс. бат каждого. Гостям обвинения не предъявлены, но полиция намерена это сделать.

«Мы приглашаем четырех других иностранцев, присутствовавших в доме в тот день, явиться в полицейский участок и выслушать обвинения», – заявил полковник Пирачарт Помбунми.






 

 

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