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Двое иностранцев обнаружены мертвыми на Пхукете

Двое иностранных граждан были найдены мертвыми в Чалонг и в Раваи (на острове Лон) в понедельник, 15 мая. Оба тела были доставлены в морг больницы Vachira Phuket Hospital спасателями Ruamjai Foundation. В обоих случаях речь идет о мужчинах, скончавшихся (согласно предварительным версиям) не насильственным путем.

Новости Пхукета

15 Мая 2023, 08:52 PM
Скорая помощь Ruamjai Kupai в больнице. Номер телефона спасателей написан на каждой машине. Фото: Bank Pongpan Nakwanit

Скорая помощь Ruamjai Kupai в больнице. Номер телефона спасателей написан на каждой машине. Фото: Bank Pongpan Nakwanit

Об обоих инцидентах сообщили базирующаяся в Чалонге служба спасения Ruamjai Phuket Foundation, опубликовавшая по две фотографии с места обнаружения тел с коротким сопроводительным текстом.

Первый скончавшийся иностранец был обнаружен в первой половине 12 мая, предположительно, в своем доме в Чалонге. Спасатели указывают в качестве причины отравление бытовым газом из кухонного баллона.

В публикации Ruamjai Foundation говорится, что иностранец совершил самоубийство, целенаправленно открыв баллон в замкнутом помещении, однако спасатели не пояснили, почему склоняются именно к версии суицида, а не убийства.

О втором случае Ruamjai Foundation сообщила уже после полудня. В публикации спасателей говорится о мужчине, найденным мертвым на острове Лон в заливе Чалонг-Бэй. На фото с места событий он лежит в неком помещении – комнате жилого дома или отельном номере.

Говоря о скончавшемся с Ко-Лона, спасатели указывают национальность. Мужчина имел паспорт Гонконга. В качестве причины смерти предварительно называется некое заболевание.

Полиция Чалонга, в зоне ответственности которой произошли оба инцидента, пока никак не комментировала события в публичном поле. Нет информации и на страницах центрального участка полиции Пхукета и службы спасения Pearl Center, упоминаемой в связи со смертью на острове Лон.

 

 

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