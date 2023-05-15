Двое иностранцев обнаружены мертвыми на Пхукете

Об обоих инцидентах сообщили базирующаяся в Чалонге служба спасения Ruamjai Phuket Foundation, опубликовавшая по две фотографии с места обнаружения тел с коротким сопроводительным текстом.
Первый скончавшийся иностранец был обнаружен в первой половине 12 мая, предположительно, в своем доме в Чалонге. Спасатели указывают в качестве причины отравление бытовым газом из кухонного баллона.
В публикации Ruamjai Foundation говорится, что иностранец совершил самоубийство, целенаправленно открыв баллон в замкнутом помещении, однако спасатели не пояснили, почему склоняются именно к версии суицида, а не убийства.
О втором случае Ruamjai Foundation сообщила уже после полудня. В публикации спасателей говорится о мужчине, найденным мертвым на острове Лон в заливе Чалонг-Бэй. На фото с места событий он лежит в неком помещении – комнате жилого дома или отельном номере.
Говоря о скончавшемся с Ко-Лона, спасатели указывают национальность. Мужчина имел паспорт Гонконга. В качестве причины смерти предварительно называется некое заболевание.
Полиция Чалонга, в зоне ответственности которой произошли оба инцидента, пока никак не комментировала события в публичном поле. Нет информации и на страницах центрального участка полиции Пхукета и службы спасения Pearl Center, упоминаемой в связи со смертью на острове Лон.