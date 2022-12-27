Двое иностранцев арестованы в Патонге за просрочку виз на 12 лет в сумме

Иммиграционное бюро Пхукета сообщило об аресте двух иностранцев за превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде (оверстэй). Оба ареста были осуществлены в Патонге 26 декабря, причем на двоих у иностранцев набралось 12 лет оверстэя.

Иккапоп Тхонгтуб

В Патонге арестовали двух иностранцев за оверстэй. Фото: Immigration Bureau

В Патонге арестовали двух иностранцев за оверстэй. Фото: Immigration Bureau

Согласно сообщению официальных лиц, оба нарушителя визового законодательства были арестованы сотрудниками Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда на Phra Braamee Rd., однако ничего другого об обстоятельствах арестов говорится. В частности, неизвестно, были ли аресты произведены в ходе одной операции или нескольких. Также нет данных о том, как Иммиграционное бюро выявило нарушителей.

Иммиграционное бюро назвало следующие имена:

Анил Дутт. Гражданин Индии, 44 года. Оверстэй – 1322 дня (три года и семь месяцев);

Анджум Раза, 35 лет. Оверстэй – 3270 дней (восемь лет и 11 месяцев).

Обоих иностранцев доставили в полицейский участок Патонга, где им были предъявлены обвинения в нелегальном нахождении в стране. Согласно политике Good guys in, Bad guys out, указанных guys ждет депортация с занесением в черный список на 10 лет.

Напомним, политика Good guys in, Bad guys out предполагает (кроме штрафа в 500 бат в день, но не более 20 тыс.) следующие сроки запрета на въезд в страну:

При добровольной сдаче в руки властей:

Более 90 дней оверстэя – черный список на 1 год;

Более 1 года оверстэя – черный список на 3 года;

Более 3 лет оверстэя – черный список на 5 года;

Более 5 лет оверстэя – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

Менее 1 года или 1 год оверстэя – черный список на 5 лет;

Более 1 года оверстэя – черный список на 10 лет.

Стоит обратить внимание, что политика Good guys in, Bad guys out предполагает черный список при любом аресте и при оверстэе более 90 дней по любой причине, даже если иностранец оказался в положении оверстэйщика по причине утери паспорта (в связи с чем Иммиграционного бюро некуда поставить штамп, что приводит к оверстэю).