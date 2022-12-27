Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Двое иностранцев арестованы в Патонге за просрочку виз на 12 лет в сумме

Иммиграционное бюро Пхукета сообщило об аресте двух иностранцев за превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде (оверстэй). Оба ареста были осуществлены в Патонге 26 декабря, причем на двоих у иностранцев набралось 12 лет оверстэя.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Декабря 2022, 10:12 PM
В Патонге арестовали двух иностранцев за оверстэй. Фото: Immigration Bureau

В Патонге арестовали двух иностранцев за оверстэй. Фото: Immigration Bureau

В Патонге арестовали двух иностранцев за оверстэй. Фото: Immigration Bureau

В Патонге арестовали двух иностранцев за оверстэй. Фото: Immigration Bureau

Согласно сообщению официальных лиц, оба нарушителя визового законодательства были арестованы сотрудниками Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда на Phra Braamee Rd., однако ничего другого об обстоятельствах арестов говорится. В частности, неизвестно, были ли аресты произведены в ходе одной операции или нескольких. Также нет данных о том, как Иммиграционное бюро выявило нарушителей.

Иммиграционное бюро назвало следующие имена:

  • Анил Дутт. Гражданин Индии, 44 года. Оверстэй – 1322 дня (три года и семь месяцев);
  • Анджум Раза, 35 лет. Оверстэй – 3270 дней (восемь лет и 11 месяцев).

Обоих иностранцев доставили в полицейский участок Патонга, где им были предъявлены обвинения в нелегальном нахождении в стране. Согласно политике Good guys in, Bad guys out, указанных guys ждет депортация с занесением в черный список на 10 лет.

Напомним, политика Good guys in, Bad guys out предполагает (кроме штрафа в 500 бат в день, но не более 20 тыс.) следующие сроки запрета на въезд в страну:

При добровольной сдаче в руки властей:

  • Более 90 дней оверстэя – черный список на 1 год;

  • Более 1 года оверстэя – черный список на 3 года;

  • Более 3 лет оверстэя – черный список на 5 года;

  • Более 5 лет оверстэя – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

  • Менее 1 года или 1 год оверстэя – черный список на 5 лет;

  • Более 1 года оверстэя – черный список на 10 лет.

Стоит обратить внимание, что политика Good guys in, Bad guys out предполагает черный список при любом аресте и при оверстэе более 90 дней по любой причине, даже если иностранец оказался в положении оверстэйщика по причине утери паспорта (в связи с чем Иммиграционного бюро некуда поставить штамп, что приводит к оверстэю). 

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете почтили память жертв цунами
Власти Пхукета просят помощи в обеспечении порядка и спокойствия в Новый год
Король и Королева Таиланда перенесли COVID без последствий
Китай открывает границы с 8 января
Патонг готовится к встрече Нового года
Автокран раздавил два мотоцикла и повредил пикап в Ко-Кэу
Пхукет и Пханг-Нга вспоминают жертв цунами 2004 года
Власти Пхукета напомнили о штрафах и тюрьме за летающие фонарики и фейерверки
Аэропорт Пхукета провел новогодний «смотр войск»
Принцессе Сириндхорн рекомендовано воздержаться от поездок из-за проблем с сердцем
Вслед за Паттайей новогодние празднования урезали в Бангкоке
Новую кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета
Пора порадоваться! Фестиваль на пляже Ката открыл праздничный сезон на Пхукете
ТАТ: Приказа об отмене празднования Нового года в Таиланде пока не поступало
Вокруг шум. Вместе с туризмом на Пхукет вернулись и известные любому курорту проблемы

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 