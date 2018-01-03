Двое граждан Германии пострадали в аварии в Чалонге

Гражданин Германии был госпитализирован с тяжелой травмой головы, после того его скутер столкнулся с автомобилем на Chao Fa West Rd. в Чалонге. Находившаяся на скутере в качестве пассажира гражданка Германии получила легкие травмы.

3 Января 2018 10:21:18

Дорожная авария с участием скутера и легкового автомобиля произошла на перекрестке Chao Fa West Rd., Soi Thanuthep и Soi Yodsanae около 11:00 утра 2 января.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий двух граждан Германии – 43-летнего Торстена Рабля – и 37-летнюю Хельгу Рабль, а также гражданку США – 46-летнюю Равит Гольдштейн.

Как выяснила полиция, Торстен и Хельга Рабль пересекали Chao Fa West Rd., когда их скутер столкнулся с хетчбэком Honda Brio под управлением американки. В результате столкновения господин Рабль получил тяжелую травму головы, его пассажирка отделалась легкими травмами.

Момент ДТП был записан камерой уличного видеонаблюдения. На записи видно, как скутер на невысокой скорости по диагонали пересекает проезжую часть, а затем врезается в хетчбэк, проезжающий тот же перекресток на последние секунды желтого света. Непосредственно в момент столкновения светофор переключается на красный.

Лейтенант Чанат Хонгситтичайкун из полиции Чалонга заявил «Новостям Пхукета», что полиция «предъявила предварительные обвинения в опасном вождении», но не уточнил, кому именно. По его словам, у управлявшей легковой машиной американки были водительские права тайского образца. Лейтенант Хонгситтичайкун не уточнил, имел ли права на управление мотоциклом гражданин Германии.