The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Двое голландцев пострадали в мотоциклетной аварии на Пхукете

Дорожная авария с участием туристов из-за рубежа произошла на горной дороге между Патонгом и Кароном вечером 7 января.

Шела Рива

8 Января 2018 15:30:33

Как рассказал «Новостям Пхукета» подполковник Пативат Йодкван из полиции Карона, авария произошла около 17:00 воскресенья, 7 января, в районе отеля Le Meridien.

«Двое туристов из Нидерландов на мотоцикле направлялись в сторону Патонга. Водитель мотоцикла потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем под управлением россиянина», – рассказал подполковник Йодкван.

«Водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы и были доставлены в больницу Patong Hospital. Из больницы их пока не выписали, но я полагаю, что угрозы их жизням нет. Я проверю их состояние позже в течение сегодняшнего дня», – добавил офицер.

По словам подполковника, и мотоциклист, и его пассажирка были в шлемах. Вспомнить имена пострадавших полицейский затруднился, но отметил, что водителю мотоцикла будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой травмы.

«Мотоциклист не был пьян. Однако мы еще не установили, были ли у него права на управление мотоциклом. Я проверю, когда он оправится от травм», – заявил подполковник Йодкван.

«Я не могу с уверенностью сказать, сколько человек было в машине, но из них никто не пострадал», – добавил офицер.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Ребенок погиб от укуса кобры в Сураттхани
Ребенок погиб от укуса кобры в Сураттхани
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Таиланд впервые примет этап Moto GP в октябре
Таиланд впервые примет этап Moto GP в октябре
Тайская кухня в ресторане Kantok
Тайская кухня в ресторане Kantok
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.