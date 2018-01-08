Двое голландцев пострадали в мотоциклетной аварии на Пхукете

Дорожная авария с участием туристов из-за рубежа произошла на горной дороге между Патонгом и Кароном вечером 7 января.

8 Января 2018 15:30:33

Как рассказал «Новостям Пхукета» подполковник Пативат Йодкван из полиции Карона, авария произошла около 17:00 воскресенья, 7 января, в районе отеля Le Meridien.

«Двое туристов из Нидерландов на мотоцикле направлялись в сторону Патонга. Водитель мотоцикла потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем под управлением россиянина», – рассказал подполковник Йодкван.

«Водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы и были доставлены в больницу Patong Hospital. Из больницы их пока не выписали, но я полагаю, что угрозы их жизням нет. Я проверю их состояние позже в течение сегодняшнего дня», – добавил офицер.

По словам подполковника, и мотоциклист, и его пассажирка были в шлемах. Вспомнить имена пострадавших полицейский затруднился, но отметил, что водителю мотоцикла будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой травмы.

«Мотоциклист не был пьян. Однако мы еще не установили, были ли у него права на управление мотоциклом. Я проверю, когда он оправится от травм», – заявил подполковник Йодкван.

«Я не могу с уверенностью сказать, сколько человек было в машине, но из них никто не пострадал», – добавил офицер.