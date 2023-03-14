Двое детей пострадали в ДТП у парка Суан-Луанг

Двое детей и один взрослый получили травмы и были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей вечером 13 марта на дороге, соединяющей шоссе Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd. к югу от парка Рамы IX (Suan Luang Park).

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О дорожной аварии сообщила служба спасения Ruamjai Foundation, базирующаяся в Чалонге. Эта организация традиционно не приводит подробностей ДТП, ограничиваясь только минимальной информацией и фото.

В данном случае известно, что авария произошла в темное время суток. Седан со взрослым и двумя детьми двигался со стороны дилерского центра Toyota в западном направлении и врезался в бордюр на разделительной линии в зоне для разворота. О личностях (включая национальности) пострадавших ничего неизвестно.

За несколько часов до этого, также 13 марта, Ruamjai Foundation сообщил о типичной мотоциклетной аварии на Chao Fa East Rd. у поворота на Soi Ta-Ied. Там столкнулись два скутера, в результате чего пострадали три человека.

Ruamjai Foundation также ничего не сообщил об обстоятельствах произошедшего, однако данный перекресток известен как место с большим числом аварий, поскольку на Soi Ta-Ied расположены многочисленные клубы единоборств и царит туристическая атмосфера, а Chao Fa East Rd. уже представляет собой полноценное шоссе, которое зачастую наказывает за туристический стиль вождения.