Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Двое детей из России погибли в ходе столкновения катеров у берегов Пхукета

Два туристических спидбота столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. В результате происшествия погибли двое детей из России, госпитализированы свыше 20 человек.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Февраля 2020, 12:25 PM
Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два экскурсионных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердили в совместном отчете майор туристической полиции Эккачай Сири и глава морской полиции по восьмому региону полковник Прасерт Срикхунрат, экскурсионные катера Payan 5 компании Seastar и ALP 111 компании Andaman Laser Phuket столкнулись в канале, ведущем к Royal Phuket Marina и Boat Lagoon. Инцидент произошел около 8:15 утра.

Спидбот Payan 5 входил в канал, двигаясь в Royal Phuket Marina, где должен был принять на борт пассажиров. Второй катер с группой туристов из России в количестве свыше 30 человек направлялся в залив Пханг-Нга.

Майор Сири и полковник Срикхунрат в настоящий момент подтвердили гибель двух пассажиров ALP 111 – 12-летнего мальчика и шестилетней девочки из России. Еще 22 человека были доставлены в больницы Mission Hospital Phuket; Bangkok Hospital Phuket; Bangkok Hospital Siriroj; Vachira Hospital Phuket. Все фамилии в списке пострадавших принадлежат россиянам, но пометки о тяжелых травмах отсутствуют.

Как отметил майор Сири, никто из капитанов и экипажа катеров не пострадал. Виновник столкновения пока не установлен. Полиция проводит расследование.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Австриец погиб в результате падения с 12 этажа кондоминиума в Патонге
Кладку черепашьих яиц нашли на пляже Май-Кхао
Паклок частично останется без электричества 7 февраля
Одну из улиц Пхукет-Тауна временно закроют на ремонт 7 и 9 февраля
Андрей Кожушный ушел из жизни
Муниципалитет Чернг-Талей отключил от водоснабжения 11 юрлиц на фоне дефицита воды
Окрестности школы Dowroong Wittaya останутся без электричества 7 февраля
Сотрудник пхукетской больницы серьезно пострадал в аварии после вечеринки
Падение турпотока из Китая оставило 3 тыс. пхукетских гидов без заработка
В части тамбона Чернг-Талей начались ночные отключения воды
Новую кладку черепашьих яиц обнаружили в провинции Пханг-Нга
Россиянка утонула на пляже в Патонге
Отвлекший от руля бирманец перевернул саленг в Кату
Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival
Три новых туриста помещены в карантин на Пхукете из-за подозрений на коронавирус

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 