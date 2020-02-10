Двое детей из России погибли в ходе столкновения катеров у берегов Пхукета

Два туристических спидбота столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. В результате происшествия погибли двое детей из России, госпитализированы свыше 20 человек.

Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердили в совместном отчете майор туристической полиции Эккачай Сири и глава морской полиции по восьмому региону полковник Прасерт Срикхунрат, экскурсионные катера Payan 5 компании Seastar и ALP 111 компании Andaman Laser Phuket столкнулись в канале, ведущем к Royal Phuket Marina и Boat Lagoon. Инцидент произошел около 8:15 утра.

Спидбот Payan 5 входил в канал, двигаясь в Royal Phuket Marina, где должен был принять на борт пассажиров. Второй катер с группой туристов из России в количестве свыше 30 человек направлялся в залив Пханг-Нга.

Майор Сири и полковник Срикхунрат в настоящий момент подтвердили гибель двух пассажиров ALP 111 – 12-летнего мальчика и шестилетней девочки из России. Еще 22 человека были доставлены в больницы Mission Hospital Phuket; Bangkok Hospital Phuket; Bangkok Hospital Siriroj; Vachira Hospital Phuket. Все фамилии в списке пострадавших принадлежат россиянам, но пометки о тяжелых травмах отсутствуют.

Как отметил майор Сири, никто из капитанов и экипажа катеров не пострадал. Виновник столкновения пока не установлен. Полиция проводит расследование.