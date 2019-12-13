Двое детей госпитализированы с тяжелыми травмами после мотоциклетной аварии

Скутер с двумя несовершеннолетними врезался в припаркованный пикап в Кату около 20:30 вечера четверга, 12 декабря. Авария произошла на Wichit Songkram Rd., неподалеку от гольф-клуба Loch Palm Golf Club.

Новости Пхукета

13 Декабря 2019, 01:21 PM

Фото: Полиция Кату

Как рассказал капитан Сурапонг Пуангпром из полиции Кату, оба находившихся на скутере мальчика были без шлемов. Их возраст офицер оценил в районе 10 лет.

По состоянию на утра 13 декабря и водитель, и его пассажир находились в Vachira Hospital. Состояние первого капитан Пуангпром оценил как критическое. То же самое на условиях анонимности отметил и один из работавших на месте ДТП парамедиков.

«Оба мальчика – учащиеся школы Ban Bang Thong School в Кату. Их родителей поставили в известность о ДТП и они сразу же отправились в больницу. Все вопросы мы зададим ребятам после того, как их состояние улучшится», – заявил капитан Пуангпром.