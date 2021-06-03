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Двое безработных арестованы за кражу техники из ресторана

Полиция Патонга задержала двоих мужчин, укравших из ресторана на Phra Baramee Rd. кофе-машину и два телевизора. На допросе задержанные заявили, что пойти на преступление их заставило отсутствие возможности заработать на жизнь законным путем.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июня 2021, 04:29 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Уроженец Самут-Сакхона по имени Самран Луйпрасерт и уроженец Чачонгсао по имени Ампхон Бунчуайнампхон были задержаны полицией Патонга утром 2 июня.

В полицейском отчете указывается, что розыск мужчин был начат по заявлению владельца ресторана Safe Number One, который сообщил в участок о том, что в его заведение проникли неизвестные и похитили некоторые вещи.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что подозреваемые покинули место преступления на черном скутере Honda PCX. Также в объектив попали многочисленные татуировки господина Бунчуайнампхона, сидевшего на пассажирском месте.

В итоге господин Бунчуайнампхон был задержан первым. Его задержали в жилом здании без адреса на Phra Mettha Rd. После задержания мужчина указал на своего сообщника, которого также оперативно разыскали.

На допросе мужчины сознались в совершении кражи, добавив, что на преступление их толкнуло отсутствие работы. Обоим были предъявлены обвинения в совершении кражи.

 

 

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