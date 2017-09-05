Движение в районе тоннеля в Банг-Ку будет затруднено в течение трех дней

Дорожная полиция выпустила уведомление о временном ограничении пропускной способности Thepkrasattri Rd. в районе тоннеля в Банг-Ку.

5 Сентября 2017 18:03:11

С 6 по 8 сентября две полосы Thepkrasattri Rd. на указанном участке будут закрыты для движения. Карта: Google Maps

В течение трех ближайших дней – с 6 по 8 сентября – рабочие будут менять асфальт на участке, проходящем параллельно тоннелю в Банг-Ку, ввиду чего две полосы шоссе будут закрыты для движения транспорта с 9:00 до 15:00.

Речь идет о полосах, по которым осуществляется движение в сторону Пхукет-Тауна. Транспорт, следующий в сторону аэропорта, продолжит беспрепятственно проезжать перекресток в Банг-Ку по тоннелю.

Работы будут вестись на участке от школы Muslim Witthaya School до жилого комплекса Supalai Lagoon Condo.