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Движение в районе Лагуны будет ограничено вечером 8 июня и утром 9 июня

В ближайшие выходные, 8-9 июня, в Лагуне пройдет 14-й ежегодный марафон, на участие в котором подали заявки около 13 тыс. профессиональных атлетов и любителей бега из более 50 стран мира.

Новости Пхукета

7 Июня 2019, 10:08 AM
Фото: Laguna Phuket Marathon

Фото: Laguna Phuket Marathon

Фото: Laguna Phuket Marathon

Фото: Laguna Phuket Marathon

Фото: Laguna Phuket Marathon

Фото: Laguna Phuket Marathon

Как и в предыдущие несколько лет, программа Laguna Phuket Marathon будет двухдневной. В субботу, во второй половине дня, состоятся забеги на 5 км, 10 км и 2 км (детский забег). В воскресенье, ранним утром, пройдут забеги на 42 км и 25 км, а также марафонская эстафета. Непосредственно во время проведения забегов дорог в Лагуне и прилегающих районах будет закрыт для движения транспорта.

Суббота, 8 июня:

  1. Все дороги в пределах комплекса Laguna Phuket, а также главная подъездная дорога к Лагуне(15:30-19:00);

  2. Lagoon Rd. от перекрестка у ресторана Bake до Laguna Homes, Angsana Villas, Baan Suan и Soi Layan 2 (17:00-19:00);

  3. Дорога через поселки Баан-Дон и Баан-Коктанод до пляжа Лайан (17:15-19:30);

  4. Soi Layan 2, дорога у Banyan Tree и Laguna Wedding Chapel (17:20-20:00).

    Cм. карту здесь.

Воскресенье, 9 июня:

  1. Все дороги в пределах комплекса Laguna Phuket, а также главная подъездная дорога к Лагуне (4:00-12:00);

  2. Трасса 4030 от ресторана Bake до рынка в поселке Баан-Дон и дорога в поселке Баан-Кхай (4:00-11:00);

  3. Дорога через поселок Баан-Пру-Джампа и дальше в объезд Поля Победы назад к Лагуне. (4:00-11:00);

  4. Улицы Soi Nai Yang 2 и Nai Yang 16 до старой дороги в аэропорт (5:30-11:00);

  5. Дорога через поселка Баан-Дон и Баан-Коктанод, новая дорога позади Поля Победы (6:30-11:30);

  6. Layan 2 Rd, дорога у Banyan Tree и Laguna Wedding Chapel (7:00-12:00).

    Cм. карту здесь.

Таким образом затруднения движения в Лагуне и прилегающих районах может быть затруднено с 15:30 до 20:00 субботы и с 4:00 до 12:00. Организаторы марафона приносят извинения за доставленные неудобства.

 

 

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