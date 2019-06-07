Движение в районе Лагуны будет ограничено вечером 8 июня и утром 9 июня

В ближайшие выходные, 8-9 июня, в Лагуне пройдет 14-й ежегодный марафон, на участие в котором подали заявки около 13 тыс. профессиональных атлетов и любителей бега из более 50 стран мира.

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Как и в предыдущие несколько лет, программа Laguna Phuket Marathon будет двухдневной. В субботу, во второй половине дня, состоятся забеги на 5 км, 10 км и 2 км (детский забег). В воскресенье, ранним утром, пройдут забеги на 42 км и 25 км, а также марафонская эстафета. Непосредственно во время проведения забегов дорог в Лагуне и прилегающих районах будет закрыт для движения транспорта.

Суббота, 8 июня:

Все дороги в пределах комплекса Laguna Phuket, а также главная подъездная дорога к Лагуне(15:30-19:00); Lagoon Rd. от перекрестка у ресторана Bake до Laguna Homes, Angsana Villas, Baan Suan и Soi Layan 2 (17:00-19:00); Дорога через поселки Баан-Дон и Баан-Коктанод до пляжа Лайан (17:15-19:30); Soi Layan 2, дорога у Banyan Tree и Laguna Wedding Chapel (17:20-20:00). Cм. карту здесь.

Воскресенье, 9 июня:

Все дороги в пределах комплекса Laguna Phuket, а также главная подъездная дорога к Лагуне (4:00-12:00); Трасса 4030 от ресторана Bake до рынка в поселке Баан-Дон и дорога в поселке Баан-Кхай (4:00-11:00); Дорога через поселок Баан-Пру-Джампа и дальше в объезд Поля Победы назад к Лагуне. (4:00-11:00); Улицы Soi Nai Yang 2 и Nai Yang 16 до старой дороги в аэропорт (5:30-11:00); Дорога через поселка Баан-Дон и Баан-Коктанод, новая дорога позади Поля Победы (6:30-11:30); Layan 2 Rd, дорога у Banyan Tree и Laguna Wedding Chapel (7:00-12:00). Cм. карту здесь.

Таким образом затруднения движения в Лагуне и прилегающих районах может быть затруднено с 15:30 до 20:00 субботы и с 4:00 до 12:00. Организаторы марафона приносят извинения за доставленные неудобства.