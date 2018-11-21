Движение в Пхукет-Тауне, Вичите и Чалонге ограничат для проведения велопробега 9 декабря

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана анонсировал велопробег Bike Un Ai Rak, который пройдет на дорогах Пхукет-Тауна, Чалонга и Вичита в воскресенье, 9 декабря.

Новости Пхукета

21 Ноября 2018, 11:39 AM

Фото: Phuket PR Department

Как пояснил губернатор, велопробег Bike Un Ai Rak – проект национального уровня. В воскресенье, 9 декабря, велосипедисты выйдут на маршруты в Бангкоке и всех провинциях страны. В связи с этим администрация Пхукета получила распоряжение начать подготовку к мероприятию.

По словам губернатора, заезд Bike Un Ai Rak на острове пройдет по тому же маршруту, что и велопробег 2015 года Bike for Dad, но дистанцию сократят с 29 до 27 км, чтобы участникам не пришлось проезжать через зону строительных работ на кольце Чалонга. Колонна велосипедистов свернет с Chao Fa East Rd. на Chao Fa West Rd. у храма Wat Chalong.

Заезд начнется в 15:00. Участники велопробега выдвинутся от здания Phuket Provincial Hall, откуда проследуют на запад к холму Ранг. Там велосипедисты повернут на юг и продолжат движение по Patiphat Rd. и Chao Fa East Rd. через Пхукет-Таун и Вичит вплоть до поворота на Luang Por Cham Rd. в Чалонге.

Проехав мимо храма Wat Chalong, участники пробега повернут на Chao Fa West Rd., по которой проследуют на север до поворота на Wirat Hongyok Rd. Проехав мимо ночного рынка Naka Market, велосипедисты пересекут Chao Fa East Rd. и продолжат движение по Bangkok Rd., свернув на первом светофоре в сторону исторического центра Пхукет-Тауна.

Следующий этап пробега пройдет по Yaowarat Rd. и Thalang Rd (против обычного направления движения транспорта). Затем участники свернут направо на Phuket Rd., доедут по ней до храма в Сапан-Хине, развернутся и направятся обратно в город до Surin Circus, где перестроятся на Montri Rd., а затем повернут на Narison Rd. и вернутся к точке, откуда стартовали.

Репетиции велопробега назначены на 25 ноября и 2 декабря. Принять участие в мероприятии могут все желающие.