Движение в Патонге ограничат 1 ноября для проведения традиционного парада

Ограничения дорожного движения связаны с проведением в Патонге уличного шествия, традиционного проходящего в первый день карнавала, знаменующего начало высокого сезона.
Как рассказал капитан полиции Патонга Вуттхиват Лиангбунджинда, парад стартует от пересечения Phra Metta Rd и Soi Nanai 8.
По Phra Metta Rd. участники шествия двинутся на юг, после чего на первом большом перекрестке свернут направо и по Prachanukhro Rd. дойдут до пляжной дороги Thaweewong Rd. Там процессия снова повернут направо и проследует в северном направлении. Финальная точка шествия – выход на пляжную дорогу с Bangla Rd. До Лома-Парка в этот раз участники парада не пойдут.