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Движение в Патонге ограничат 1 ноября для проведения традиционного парада

Муниципалитет Патонга и местная полиция предупреждают, что секции трех улиц курортного города будут на несколько часов закрыты для движения транспорта 1 ноября.

Новости Пхукета

31 Октября 2019, 01:50 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Ограничения дорожного движения связаны с проведением в Патонге уличного шествия, традиционного проходящего в первый день карнавала, знаменующего начало высокого сезона.

Как рассказал капитан полиции Патонга Вуттхиват Лиангбунджинда, парад стартует от пересечения Phra Metta Rd и Soi Nanai 8.

По Phra Metta Rd. участники шествия двинутся на юг, после чего на первом большом перекрестке свернут направо и по Prachanukhro Rd. дойдут до пляжной дороги Thaweewong Rd. Там процессия снова повернут направо и проследует в северном направлении. Финальная точка шествия – выход на пляжную дорогу с Bangla Rd. До Лома-Парка в этот раз участники парада не пойдут.

 

 

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