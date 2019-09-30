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Движение в центре Пхукет-Тауна ограничат в связи с Вегетарианским фестивалем

Сегодня в Пхукет-Тауне должна состояться специальная процессия в честь Короля Рамы Х в рамках ежегодного Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

30 Сентября 2019, 01:38 PM
Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Фото: Pookunjeen Phuket

Как сообщил Муниципалитет Пхукет-Тауна, в связи с запланированными мероприятиям с 15:00 до 19:00 для транспорта будет закрыта часть Thalang Rd., а с 17:00 до 19:00 – еще участки Thepkrasattri Rd., Phuket Rd. и Dibuk Rd.

Точные границы перекрываемых участков муниципалитет не указал, но известно, что уличная процессия 30 сентября стартует от парка 72-летия Королевы-Матери и завершается в Сапан-Хине. Участие в ней должны принять представители общин более 30 китайских храмов. Также на мероприятии ожидается присутствие министра культуры Иттхипхона Кунплома.

 

 

 

 

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