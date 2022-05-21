Движение по тоннелю у Central Festival ограничат на неделю

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей сообщил о проведении ремонтных работ в тоннеле у Central Festival. Работы продлятся с 24 по 31 мая, в каждый из дней тоннель, официально носящий название Darasamut Underpass, будет закрыт для движения с 9:00 до 16:00.

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21 Мая 2022, 12:00 PM

Новые ремонтные работы в тоннеле Darasamut Underpass. Изображение: Phuket Highways Office

Как следует из сообщения пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей, рабочим нужно заняться ремонтом бордюров и стен в тоннеле, а также бетонных барьерах, разделяющих потоки транспорта в южном и северном направлениях.

Ранее в этом месяце тоннель Darasamut Underpass уже закрывался на ремонт, но тогда рабочие занимались обслуживанием и чисткой оборудования для откачки воды и дренажной системе. Также объект нуждается в регулярном техническом обслуживании других систем, включая освещение. Для проведения всех подобных работ движение закрывается, но только вне часов пиковой нагрузки.

Глава Департамента скоростных магистралей на Пхукете ранее пояснял The Phuket News и «Новостям Пхукета», что проведение большинства работ в ночное время невозможно из-за отсутствия естественного освещения.