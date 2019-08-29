Движение по пляжной дороге в Патонге временно возобновлено в нормальном режиме

На пляжной дороге в Патонге приостановили работы по переносу электропроводов и телекоммуникационных кабелей под землю. В связи с этим вплоть до 3 сентября движение открыто по всей Thaweewong Rd., включая закрытый ранее участок от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd.

Таньялак Сакут

29 Августа 2019, 10:56 AM

Участок Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. временно открыт для движения транспорта.