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Движение по пляжной дороге в Патонге временно возобновлено в нормальном режиме

На пляжной дороге в Патонге приостановили работы по переносу электропроводов и телекоммуникационных кабелей под землю. В связи с этим вплоть до 3 сентября движение открыто по всей Thaweewong Rd., включая закрытый ранее участок от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd.

Таньялак Сакут

29 Августа 2019, 10:56 AM
Участок Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. временно открыт для движения транспорта.

Участок Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. временно открыт для движения транспорта.

Как пояснил инженер проект Аут Кхрысен, работы по переносу электропроводов и телекоммуникационных кабелей под землю были приостановлены по причине поломки некого оборудования. На время его ремонта 400-метровый участок Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. был вновь открыт для движения транспорта.

По словам господина Кхрысена, работы должны быть возобновлены утром 3 сентября. Соответственно с 6:00 этого дня отрезок пляжной дороги от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. будет вновь закрыт.

При этом планируемый срок завершения проекта остается прежним. Подрядчик должен завершить все работы к 30 сентября.

 

 

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