Движение по пляжной дороге в Патонге временно возобновлено в нормальном режиме

Как пояснил инженер проект Аут Кхрысен, работы по переносу электропроводов и телекоммуникационных кабелей под землю были приостановлены по причине поломки некого оборудования. На время его ремонта 400-метровый участок Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. был вновь открыт для движения транспорта.
По словам господина Кхрысена, работы должны быть возобновлены утром 3 сентября. Соответственно с 6:00 этого дня отрезок пляжной дороги от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. будет вновь закрыт.
При этом планируемый срок завершения проекта остается прежним. Подрядчик должен завершить все работы к 30 сентября.