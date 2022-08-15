Движение по перевалу через Ката-Хилл ограничат в конце августа

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей объявил о том, что движение по перевалу Ката-Хилл будет ограничено 31 августа. Для проведения работ по переносу мачт электропередач придется временно закрыть полосу, ведущую в направлении Ката. Таким образом машинам и мотоциклам, двигающимся в обоих направлениях, придется делить оставшееся пространство на дороге.

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Ведущая в сторону пляжа Ката полоса будет закрыта 31 августа с 9:00 утра до 16:00 дня, сообщила страница Phuket Info Center, которую администрация Пхукета использует как официальный канал информирования населения о важных событиях.

Движение будет закрыто на участке от километровой отметки 1+575 км до 2+300 км. В сообщении не указывается, планируется ли закрытие на один день или на более долгий срок, начиная с 31 августа.

3 августа этот же участок уже закрывали с аналогичной целью, но движение осталось ограниченным и после этого. Впрочем, в обычное время пробок из-за работ по переносу мачт электропередач не возникает.

Кроме того, дорога через перевал остается поврежденной после октябрьских дождей 2020 года, когда вода размыла поддерживающие дорожное полотно пилоны. Пхукетский офис скоростных магистралей заверяет, что шоссе безопасно, но для движения в западном направлении с тех пор используется только одна полоса.

В ноябре 2021 года дорогу проинспектировал национальный обмудсмен Иссари Хунсаджарунрот. После этого начались работы по подготовке к прокладке нового шоссе, которое связало бы Чалонг и Ката, однако последние новости по этой теме касались лишь «просьбы к местным органам власти объединить усилия для выкупа земли, чтобы проложить новую дорогу для спускающегося с холма Ката-Хилл транспорта, чтобы сделать проезд через холмы от Ката до Чалонга безопаснее».