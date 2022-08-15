Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Движение по перевалу через Ката-Хилл ограничат в конце августа

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей объявил о том, что движение по перевалу Ката-Хилл будет ограничено 31 августа. Для проведения работ по переносу мачт электропередач придется временно закрыть полосу, ведущую в направлении Ката. Таким образом машинам и мотоциклам, двигающимся в обоих направлениях, придется делить оставшееся пространство на дороге.

Новости Пхукета

15 Августа 2022, 10:02 AM
Дорога из Чалонга к пляжу Ката повреждена с октября 2020 года. Фото: Phuket Info Center

Дорога из Чалонга к пляжу Ката повреждена с октября 2020 года. Фото: Phuket Info Center

Дорога из Чалонга к пляжу Ката повреждена с октября 2020 года. Фото: Phuket Info Center

Дорога из Чалонга к пляжу Ката повреждена с октября 2020 года. Фото: Phuket Info Center

Ведущая в сторону пляжа Ката полоса будет закрыта 31 августа с 9:00 утра до 16:00 дня, сообщила страница Phuket Info Center, которую администрация Пхукета использует как официальный канал информирования населения о важных событиях.

Движение будет закрыто на участке от километровой отметки 1+575 км до 2+300 км. В сообщении не указывается, планируется ли закрытие на один день или на более долгий срок, начиная с 31 августа.

3 августа этот же участок уже закрывали с аналогичной целью, но движение осталось ограниченным и после этого. Впрочем, в обычное время пробок из-за работ по переносу мачт электропередач не возникает.

Кроме того, дорога через перевал остается поврежденной после октябрьских дождей 2020 года, когда вода размыла поддерживающие дорожное полотно пилоны. Пхукетский офис скоростных магистралей заверяет, что шоссе безопасно, но для движения в западном направлении с тех пор используется только одна полоса.

В ноябре 2021 года дорогу проинспектировал национальный обмудсмен Иссари Хунсаджарунрот. После этого начались работы по подготовке к прокладке нового шоссе, которое связало бы Чалонг и Ката, однако последние новости по этой теме касались лишь «просьбы к местным органам власти объединить усилия для выкупа земли, чтобы проложить новую дорогу для спускающегося с холма Ката-Хилл транспорта, чтобы сделать проезд через холмы от Ката до Чалонга безопаснее».

 

 

Have a news tip-off? Click here

Неизвестный поджог машину в Рассаде
Таксистов практически освободили от транспортного налога на год
В Чонбури арестовали «настоящего владельца» паба Mountain B
Фура с пивом перевернулась в Кхон-Кхэне, водитель погиб
Лэм-Сай частично останется без света сегодня
Молодежи Пхукета расскажут об опасностях онлайн-медиа
Туристу из Нидерландов грозит до 5 лет тюрьмы за подводную охоту в нацпарке
Бангкок: Продажа конопли уличными торговцами с лотков противоречит закону
Электричество в Таиланде подорожает с сентября на 18%
Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть
Пятый случай оспы обезьян зарегистрировали в Таиланде
Число погибших при пожаре в пабе в Чонбури достигло 19 человек
Фестиваль голодных духов проходит на Пхукете
Фестиваль музыки и активной жизни пройдет на пляже Ката
Пикап сбил школьника у Памятника Героиням

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 