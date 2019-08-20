Движение по части пляжной дороги в Патонге ограничат на месяц

Муниципалитет Патонга объявил о переходе ко второй фазе проекта по переносу под землю электропроводов и телекоммуникационных кабелей на пляжной дороге в Патонге. В связи с этим в период с 25 августа по 30 сентября движение по дороге, официально носящей название Thaweewong Rd. будет ограничено.

Таньялак Сакут

20 Августа 2019, 05:40 PM

Фото: Таньялак Сакут

На время проведения работ для движения транспорта будет закрыт участок пляжной дороги от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. Движение обычного транспорта будет запрещено на данной части Thaweewong Rd. с 6:00 утра до 16:00 дня. В эти часы в указанную зону будут допускаться только автомобили и мотоциклы владельцев местного бизнеса, а также такси, направляющиеся к соответствующим заведениям. Для всего остального транспорта участок Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. будет закрыт.

«Движение в данной зоне будет запрещено для всего транспорта. Все машины и мотоциклы будут перенаправляться на Bangla Rd. Однако после 16:00 дорога будет снова открыта для всех», – заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап.

Как добавил инженер проекта Аут Кхрыасейн, для владельцев местного бизнеса, нуждающихся в подъезде к своим заведениям, будет оставлена одна полоса проезжей части. Также работы не затронут и тротуары, по которым смогут перемещаться пешеходы.

Господин Кхрыасейн отметил, что разрешения на проезд через зону дорожных работ будет выдавать непосредственно муниципалитет Патонга. Разрешения будут иметь вид стикеров белого цвета.

Работы по переносу под землю электропроводов и телекоммуникационных кабелей на пляжной дороге в Патонге стартовали в последних числах июля. В настоящий момент для переноса кабелей уже подготовлен участок Thaweewong Rd. от кольцевой развязки в северной части Патонга (Loma Circle) до улицы Sawatdirak Rd. Изначально предполагалось, что работы будут одновременно вести в южной и северной частях Thaweewong Rd., но соответствующий план был пересмотрен ради удобства местных жителей.

Согласно заявлению мэра Патонга Чалермлак Кебсап, на время высокого сезона все работы будут приостановлены, чтобы не наносить ущерба туризму. Контракт предполагает, что перенос всех кабелей под землю должен быть завершен к 6 марта следующего года. В беседе с The Phuket News инженер проекта Аут Кхрыасейн заверил, что подземная укладка проводов и кабелей будет полностью безопаной.

«Используемое оборудование и рабочие процессы были одобрены Советом инженеров Таиланда», – заявил он.

Вырубки деревьев у пляжной дороги проект также не предусматривает.