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Движение по Bypass Rd. восстановлено в нормальном режиме

Закрытые с середины октября полосы Bypass Rd. открыты для движения транспорта. Проезд в сторону Ко-Кэу возобновлен в нормальном режиме со второй половины дня 9 ноября.

Новости Пхукета

9 Ноября 2022, 04:38 PM
Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Движение по Bypass Rd. было возобновлено в нормальном режиме 9 ноября. Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, в районе полудня губернатор Наронг Вунсиеу и вице-губернатор Амнуай Пинсуван проинспектировали участок дороги Bypass Rd. (Chaloemphrakiat Rd.), где 19 и 20 октября произошли обвалы грунта. После этого движение было возобновлено.

При этом PR-служба обратила внимание на то, что работы по демонтажу остатков снесенного здания на холме над шоссе продолжаются, поэтому водителям следует быть внимательными при проезде мимо того места, где еще десять дней назад назад стоял заброшенный отель.

Снос здания начался 29 октября, а уже 8 ноября основные конструкции были демонтированы, что позволило возобновить движение по шоссе под ним. Полностью демонтаж должен занять две недели.

 

 

 

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