Движение на севере Пхукета и в Пханг-Нга ограничат из-за проведения триатлона 13 июля

Один из трех мостов, соединяющих Пхукет с материком, будет закрыт для движения транспорта 13 июля в связи с проведением четвертых ежегодных соревнований по триатлону Royal Thai Navy Triathlon. Вместе с мостом будет закрыта и ведущая к нему подъездная дорога, а также прибрежная трасса в Пханг-Нга.

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Как сообщили представители ВМФ Таиланда, для проведения соревнований 13 июля будет закрыто движение по мосту Тхепкрасаттри (Thepkrasattri Bridge), входящему в комплекс из трех мостов, связывающих Пхукет с материком.

В обиходе все три моста известны как мост Сарасин (Sarasin Bridge), хотя официально являются отдельными мостами, а имя Сарасин носит лишь самый старый из них. Два других названы в честь пхукетских сестер-героинь.

Для участников триатлона будет зарезервирован мост, по которому в обычные дни транспорт движется в северном направлении. В день триатлона все автомобили и мотоциклы будут направляться на мост Срисунтхорн (Srisunthorn Bridge), по которому обычно машины еду только на юг. Исторический мост Сарасин останется доступен для пешеходов.

Согласно уведомлению организаторов триатлона, движение по мосту Тхепкрасаттри будет полностью запрещено с 4:00 до 12:00. После полудня откроется одна полоса для движения, а после 17:00 мост будет открыт полностью. То же самое относится и к дороге между пхукетским КПП Та-Чат-Чай и мостом. Таким образом покидающий Пхукет транспорт будет перенаправляться на временный объездной маршрут (по полосе встречного движения) от самого КПП.

Также в период с 5:00 до 12:00 будет закрыта трасса 3006 в провинции Пханг-Нга. Движение транспорта не будет осуществляться на всем участке от перекрестка Кхао-Пилай до начала трассы 2013. На ней будет закрыта одна полоса примерно до местного офиса Управления водоснабжения в тамбоне Та-Той округа Тхай-Мыанг (общая протяженность участка, где будет ограничено движение, составит 30 км, включая мост Тхепркасаттри).

Кроме того, для триатлетов зарезервируют участок акватории у пляжа Пак-Пхра к западу от моста. Там состоятся открывающие триатлон соревнования по плаванию. Доступ каким-либо судам в эту зону будет запрещен.

Согласно оценкам организаторов, участие в триатлоне примут около 2 тыс. человек, при этом среди участников будут не только военнослужащие. Регламент соревнований допускает участие и гражданских лиц, включая иностранцев.

В рамках соревнований пройдут несколько отдельных триатлонов, включая триатлон Navy Warrior (заплыв в открытой воде на 3,8 км, велогонка на 180 км и забег на 42). Участники будут стартовать с интервалами в 15-30 минут начиная с 6:30 утра.