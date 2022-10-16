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Движение между Камалой и Патонгом возобновлено

Официальные лица сообщили о возобновлении движения по прибрежной дороге между Патонгом и Камалой, где сегодня утром произошел сход грунта с холма. Как минимум одна полоса расчищена.

Новости Пхукета

16 Октября 2022, 03:23 PM
Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Дорога 4030 к югу от Камалы была заблокирована утром 16 октября. Фото: PR Phuket

Трасса 4030 к югу от Камалы была заблокирована в районе 5:00 утра, когда на фоне дождей произошел сход селевого потока с холма Кхуан-Як. В частности, были повалены два столба линии электропередач, также на дорогу упали несколько деревьев.

В результате происшествия никто не пострадал, но дорога между Патонгом и Камалой оказалась непроходима для транспорта. На место происшествия были направлены рабочие и строительная техника, которые несколько часов расчищали завал.

Во второй половине дня одна полоса была открыта для транспорта. При этом официальные лица предупреждают, что движение все еще затруднено. Кроме того, водителей просят быть особо осторожными.

 

 

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