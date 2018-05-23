Движение лодок под мостом Сарасин запретили на три дня

Морской департамент Пхукета объявил о запрете на движение лодок под мостом Сарасин в период с 22 по 24 мая ввиду прокладки магистрали водоснабжения из провинции Пханг-Нга.

23 Мая 2018 11:45:31

Фото: PR Dept

Как заявил глава Морского департамента Сурат Сирисаят, прокладка магистрали водоснабжения началась вчера и завершится 24 мая. В пятницу движение лодок под мостом должно быть уже разрешено. К этому моменту трубу полностью смонтируют и опустят на дно.

«Это труба диаметром 90 см. По ней вода будет поступать из поселка Тха-Нун в провинции Пханг-Нга в поселок Та-Чат-Чай на Пхукете. Протяженность линии составит 1 км. Когда труба будет готова, ее опустят на дно», – заявил господин Сирисаят.

«В целях безопасности никакой морской транспорт не должен использовать этот водный путь в течение трех дней», – добавил он.