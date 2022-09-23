Движение через перевал из Чалонга в сторону Ката снова закроют 27 сентября

Согласно сообщению Департамента скоростных магистралей, движение будет ограничено с 9:00 до 17:00. Закрыть планируется участок от километровых отметок 1+575 км до 2+300 км в сторону Ката и Карона (включая поворот Кхуан Сато). Движение в направлении Чалонга затронуто не будет.
Департамент скоростных магистралей предупредил, что проезд в западном направлении будет перекрыт примерно в районе паба The Green Man, где водителям придется разворачиваться, если они все же начали движение по Patak Rd. на запад.
Ведомство опубликовало карту объезда через улицу Soi Suksan 1, отходящую от Wiset Rd. к югу от кольца Чалонга и ведущую к перевалу. При этом на карте объездной маршрут заканчивается на участке Patak Rd., который окрашен в красный цвет. По всей видимости, какое-то решение для проезда через перевал на запад от этой точки все же будет организовано.