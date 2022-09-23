Движение через перевал из Чалонга в сторону Ката снова закроют 27 сентября

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей сообщил об очередном ограничении движения на горной дороге, соединяюшей Чалонг с Ката и Кароном. Часть полосы для движения в западном направлении будет закрыта 27 сентября, чтобы рабочие могли продолжить перенос мачт электропередач в рамках проекта по ремонту и укреплению трассы.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 12:28 PM

Предложенная схема объезда при движении в сторону Ката из Чалонга 27 сентября. Изображение: Phuket Highways Office