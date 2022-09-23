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Движение через перевал из Чалонга в сторону Ката снова закроют 27 сентября

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей сообщил об очередном ограничении движения на горной дороге, соединяюшей Чалонг с Ката и Кароном. Часть полосы для движения в западном направлении будет закрыта 27 сентября, чтобы рабочие могли продолжить перенос мачт электропередач в рамках проекта по ремонту и укреплению трассы.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 12:28 PM
Предложенная схема объезда при движении в сторону Ката из Чалонга 27 сентября. Изображение: Phuket Highways Office

Предложенная схема объезда при движении в сторону Ката из Чалонга 27 сентября. Изображение: Phuket Highways Office

Согласно сообщению Департамента скоростных магистралей, движение будет ограничено с 9:00 до 17:00. Закрыть планируется участок от километровых отметок 1+575 км до 2+300 км в сторону Ката и Карона (включая поворот Кхуан Сато). Движение в направлении Чалонга затронуто не будет.

Департамент скоростных магистралей предупредил, что проезд в западном направлении будет перекрыт примерно в районе паба The Green Man, где водителям придется разворачиваться, если они все же начали движение по Patak Rd. на запад.

Ведомство опубликовало карту объезда через улицу Soi Suksan 1, отходящую от Wiset Rd. к югу от кольца Чалонга и ведущую к перевалу. При этом на карте объездной маршрут заканчивается на участке Patak Rd., который окрашен в красный цвет. По всей видимости, какое-то решение для проезда через перевал на запад от этой точки все же будет организовано.

 

 

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