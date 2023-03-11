Движение через холм в Патонге затруднено из-за работ на линии электропередач

В предупреждении полиции Кату указывается только время начала работ – 9:00 сегодняшнего дня (11 марта). В опубликованном позже сообщении Phuket Info Center говорится, что работы должны продлиться до 16:00.
Также связанная с губернатором страница отмечает, что для транспорта электриков зарезервирована одна из ведущих на холм полос на участке от стрельбища в Кату до знака Patong City.
И полиция Кату, и Phuket Info Center рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты. В их число сейчас входят гравийная дорога от водохранилища в Чалонге, а также построенная по инициативе Праба Кисина дорога Pracharuamjai Rd. от картинга в Кату до «Тигриного храма» на холме.
Непосредственно Управление энергоснабжения провинций (РЕА) о проведении работ не сообщало.