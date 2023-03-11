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Движение через холм в Патонге затруднено из-за работ на линии электропередач

Полиция рекомендуется водителя, направляющимся в Патонг из Кату, выбирать альтернативные маршруты, поскольку на основной дороге ведутся работы на линиях электропередач.

Новости Пхукета

11 Марта 2023, 10:08 AM
Работы на дороге Кату-Патонг будут продолжаться до 16:00. Фото: Полиция Кату

Работы на дороге Кату-Патонг будут продолжаться до 16:00. Фото: Полиция Кату

В предупреждении полиции Кату указывается только время начала работ – 9:00 сегодняшнего дня (11 марта). В опубликованном позже сообщении Phuket Info Center говорится, что работы должны продлиться до 16:00.

Также связанная с губернатором страница отмечает, что для транспорта электриков зарезервирована одна из ведущих на холм полос на участке от стрельбища в Кату до знака Patong City.

И полиция Кату, и Phuket Info Center рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты. В их число сейчас входят гравийная дорога от водохранилища в Чалонге, а также построенная по инициативе Праба Кисина дорога Pracharuamjai Rd. от картинга в Кату до «Тигриного храма» на холме.

Непосредственно Управление энергоснабжения провинций (РЕА) о проведении работ не сообщало.

 

 

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