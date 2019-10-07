Две женщины погибли в ночном пожаре в Рассаде

Полиция Пхукет-Тауна устанавливает обстоятельства ночного пожара, в результате которого погибли две женщины и пострадали двое мужчин.

Иккапоп Тхонгтуб

Полковник Сомкид Ончан из полицейского участка в Пхукет-Тауне был поставлен в известность о пожаре в двухэтажном таунхаусе в Рассаде около 3:50 понедельника, 7 октября.

Как указал полковник в своем отчете об инциденте, в момент происшествия в доме находились двое мужчин (37-летний Чумпон Джитварин и 27-летний Дарин Паньярот) и две женщины (23-летняя Чилипорн Хембут и 25-летняя Супхак Чантарат).

Согласно отчету, мужчины почувствовали в ночи сильный запах дыма и поняли, что в доме начался пожар. Господа Джитварин и Паньярот разбудили спавших женщин, после чего оба выпрыгнули со второго этажа здания. Женщины покинуть горящий таунхаус по некой причине не смогли.

В результате прыжка на асфальт Чумпон Джитварин и Дарин Паньярот получили травмы, характер которых пока неизвестен. Оба были госпитализированы.

Причина пожара пока не установлена.