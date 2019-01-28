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Две туристки пострадали на ATV-туре в Кароне

Квадроцикл с двумя туристками из Китая прокатился несколько десятков метров по склону холма и врезался в дерево во второй половине дня 27 января.

Новости Пхукета

28 Января 2019, 03:16 PM
Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Экскурсия на квадроциклах по холмам Наккерд-Хиллс в Кароне завершилась для двух туристок из Китая визитом в больницу. Находившаяся за рулем женщина не проверила, на какой передаче стоял квадроцикл, в результате чего после открытия газа транспортное средство поехало назад и скатилось со склона холма.

Квадроцикл прокатился по склону несколько десятков метров, пока его путь не преградило дерево. При этом транспортное средство не менее одного раза перевернулось.

Пострадавшими оказались две туристки из Китая – 28-летняя Хуан Гуан Цзюнь и 26-летняя Цзинь Тин. Первая из них повредила бедро, вторая – колено. После инцидента женщин доставили в центр неотложной медицинской помощи при строящейся больнице Chalong Hospital. Подробная информация о степени тяжести полученных ими травм отсутствует.

 

 

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