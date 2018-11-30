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Две туристки на мотоцикле погибли в аварии в Чалонге

Полиция Чалонга выясняет обстоятельства дорожной аварии, произошедшей на Chao Fa West Rd. в Чалонге поздним вечером 29 ноября. В результате ДТП погибли две туристки.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Ноября 2018, 02:42 PM
Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Подполковник полиции Чалонга Тада Содарак получил сообщение о ДТП в районе въезда в поселок Land & Houses Park Phuket около 23:30 четверга, 29 ноября.

На месте событий полицейские обнаружили серьезно поврежденный мотоцикл Kawasaki, а также автомобиль Toyota Camry с разбитым правым крылом. К моменту прибытия полиции и спасателей мотоциклистка и ее пассажирка были мертвы. Водитель автомобиля и его пассажирка получили легкие травмы.

Согласно показания свидетелей, мотоцикл с двумя женщинами врезался в автомобиль, когда он выполнял разворот. Информация о личностях погибших (включая национальности) в настоящий момент отсутствует. Полиция лишь заявила, что обе были туристками и привела фамили одной из – Yalcinkaya (возможно, Ялчинская).

Тела погибших женщин были доставлены в морг больницы Vachira Phuket Hospial.

 

 

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