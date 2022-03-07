Две трети открытых отелей не могут выйти на безубыточность

Ассоциация отелей Таиланда (ТНА) подвела итоги февраля на туристическом рынке, озвучив свой ежемесячный индекс настроения отельеров. Несмотря на перезапуск программы Test & Go (въездной туризм) и продолжение инициативы We Travel Together (внутренний туризм), в 63% тайских отелей уровень заполняемости номерного фонда составил менее 30%.

8 Марта 2022, 08:00 AM

Туристическая ярмарка Thai Teaw Thai, 4 марта. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Комментируя итоги месяца, президент ТНА Мариса Сукосон Нунбхакди напомнила, что именно 30% заполняемости считается нормой безубыточности в большинстве (трех четвертях) отельных проектов. По факту же в феврале данного уровня достигли только 37% отелей, сообщает Bangkok Post.

Согласно свежей версии индекса, составленной ТНА и Банком Таиланда на основе опроса 127 отельеров в период между 11 и 23 февраля (то есть до начала специальной военной операции РВ в Украине и последовавших экономико-политических событий), средняя заполняемость номерного фонда выросла с 32% в январе до 34% в феврале. Рост в ТНА связывают с программами Test & Go и We Travel Together. Впрочем, как уже неоднократно указывали самые разные эксперты, взрывного роста въездного турпотока не произошло.

«Даже несмотря на возобновление схемы Test & Go, внутренние туристы по-прежнему составляют большую часть нашей клиентуры. Почти половина из участвовавших в опросе отельеров сообщили, что на долю гостей из-за рубежа у них приходится менее 10% все бронирований», – заявила Мариса Сукосон Нунбхакди.

Впрочем, есть и отели, где иностранцы составляют половину всех отдыхающих. Таких на тайском рынке, согласно данным опроса ТНА и Банка Таиланда, примерно 20% от общего числа. К сожалению, госпожа Сукосон Нунбхакди не указала, где именно территориально расположены эти отели и не связан ли высокий процент, к примеру, с программой Sandbox, впервые запущенной на Пхукете еще в июле прошлого года.

В качестве главных факторов, сдерживающих прибытия из-за рубежа, были названы сложности с оформление разрешения на въезд Thailand Pass и обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус (напомним, опрос проводился до начала событий в Украине).

Также ниже допандемийного отметки остается и стоимость размещения в отелях. Согласно данным исследования, 82% из них не могут выйти на уровень 2019 года из-за ожесточенной конкуренции и низкого спроса.

Госпожа Сукосон Нунбхакди отметила, что выручка отелей до сих пор не стабилизировалась. На этом фоне президент ТНА повторила просьбу своей ассоциации о продлении 90-процентной скидки на налог на землю и здания.

Никуда не делись и проблемы с ликвидностью. 51% опрошенных отельеров заявили, что показатель упал по сравнению с январем. У 45% участников рынка не достаточно запасов ликвидности даже на три месяца.

На фоне близящегося конца высокого сезона упала и занятость в отельном секторе – до 59,8%. Исключение – отели в северных и северо-восточных регионах страны.

По словам госпожи Сукосон Нунбхакди, 43% отелей испытывают трудности поиском и наймом квалифицированного персонала на должности в фронт-офисе, продуктово-ресторанном сегменте, уборке номеров, на кухнях, в техническом обслуживании, продажах и маркетинге. Президент ТНА не уточнила, в каких сферах занятости ситуация выглядит благополучно.

При этом большинство отельеров воздерживаются от увеличения числа сотрудников на условиях постоянного и полноценного найма, а также не спешат повышать зарплаты. Увеличили оклады для привлечения и удержания работников лишь 11% тайских отелей.

Госпожа Сукосон Нунбхакди не стали делать никаких прогнозов на март, когда Таиланд может в полной мере ощутить последствия от последних политико-экономических событий, включая нарушение авиаперевозок между Европой и Азией (и фактическое прекращение полетов российских авиакомпаний за границу), падение курса рубля, рост цен на нефть и так далее.