Две трети открытых отелей не могут выйти на безубыточность

Ассоциация отелей Таиланда (ТНА) подвела итоги февраля на туристическом рынке, озвучив свой ежемесячный индекс настроения отельеров. Несмотря на перезапуск программы Test & Go (въездной туризм) и продолжение инициативы We Travel Together (внутренний туризм), в 63% тайских отелей уровень заполняемости номерного фонда составил менее 30%.

8 Марта 2022, 08:00 AM

Туристическая ярмарка Thai Teaw Thai, 4 марта. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post