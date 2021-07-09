Две школы в Пхукет-Тауне объявили о временном закрытии на санитарную обработку, после того как у родителя одного из учеников и у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

Новости Пхукета

9 Июля 2021, 03:05 PM

Две школы на Пхукете закрылись из-за коронавируса.

Две закрывшиеся школы – это Darasamuth Phuket School на Wichit Songkram Rd. и Kajornrangsan Municipal School на Ranong Rd.

Darasamuth Phuket School, известная своей англоязычной программой уведомила о закрытии 8 июля. В заявлении школы было указано, что причиной послужил положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников, занимающегося бумажной работой в центральном офисе и «имеющего минимальный контакт с другим персоналом и никакого контакта с учащимися».

Школа добавила, что сотрудник с начала учебного года находился в отпуске по личным причинам и учебное заведение посетил лишь единожды – 2 июля.

Darasamuth Phuket School пояснила, что преподавательский состав отнесен к группе среднего риска заражения, а учащиеся – к группе нулевого риска.

«Эта информация была предоставлена нам представителями пхукетского офиса Минздрава, посетившими школу для сбора данных 8 июля. Также мы можем заверить, что 97,77% сотрудников Darasamuth Phuket School были полностью привиты от коронавируса», – добавила школа.

На 9-11 июля в школе запланированы тщательная уборка и санитарная обработка помещений. Возобновление занятий ожидается 12 июля. Впрочем, упомянутый выше центральный офис останется закрытым до 22 числа.

«Мы приносим искренние извинения за неудобства, которые это могло бы причинить вам и вашим семьям, и хотели бы еще раз поблагодарить за понимание и сотрудничество. Мы будем держать вас в курсе событий, публикуя новости в школьном приложении School Bright и группах отдельных классов в мессенджере Line», – добавила школа.

Школа Kajornrangsan Municipal School в качестве причины закрытия назвала то, что родитель одного из учеников имел близкий контакт с лицом, отнесенным к группе высокого риска. На этом основании было принято решение закрыть школу до 29 июля. Сегодня в образовательном учреждении должна пройти санитарная обработка. Учащимся некоторых классов предписана 14-дневная изоляция.