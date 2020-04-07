Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Две россиянки заболели COVID-19 на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболели две россиянки, а также гражданка Казахстана, вместе проживавшие в Патонге.

Новости Пхукета

7 Апреля 2020, 01:06 PM
В настоящий момент в больницах Пхукета находятся 89 пациентов с COVID-19. Фото: Phuket PR Department

В настоящий момент в больницах Пхукета находятся 89 пациентов с COVID-19. Фото: Phuket PR Department

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 126 человек. 36 из них успешно вылечились и покинули больницы, 89 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Погибший пациент – гражданин Венгрии, госпитализированный после ДТП с серьезными травмами. Во время лечения у мужчины также диагностировали коронавирус. Как заявил глава больницы Vachira Hospital Чалермпонг Суконтапон, COVID-19 мог сыграть свою роль в смерти пациента, но первичной причиной все же были полученные в аварии травмы.

Три новых заболевших коронавирусом на Пхукете – россиянки в возрасте 23 и 28 лет, а также гражданка Казахстана в возрасте 26 лет. Согласно отчету официальных лиц, женщины вместе жили в апартаментах в Патонге, посещали развлекательные заведения на Бангла-Роуд и контактировали с другими иностранцами.

Примечательно, что заболевание коронавирусом у этих трех пациенток было выявлено при проверке людей из групп риска (в данном случае – жителей Патонга). На момент сдачи анализов никаких симптомов болезни они не демонстрировали и к врачам не обращались, но при этом были заражены.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Выход из дома без маски грозит на Пхукете крупным штрафом
Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг и Кату
Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов
Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель
Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123
Нарушителей комендантского часа задержали в Раваи
Губернатор отдал приказ о закрытии Карона и Раваи
Семь французов арестованы за вечеринку с кальянами
Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета
Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга
Уроженку Такуа-Тхунга арестовали за завышение цен на защитные маски
Полиция разогнала отдыхающих на пляже Лейпанг
Нарушителей комендантского часа начали задерживать на Пхукете
Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок
Еще 13 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

 

Thai Residential
Pavilions Home Video
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 