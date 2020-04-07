Две россиянки заболели COVID-19 на Пхукете

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 126 человек. 36 из них успешно вылечились и покинули больницы, 89 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.
Погибший пациент – гражданин Венгрии, госпитализированный после ДТП с серьезными травмами. Во время лечения у мужчины также диагностировали коронавирус. Как заявил глава больницы Vachira Hospital Чалермпонг Суконтапон, COVID-19 мог сыграть свою роль в смерти пациента, но первичной причиной все же были полученные в аварии травмы.
Три новых заболевших коронавирусом на Пхукете – россиянки в возрасте 23 и 28 лет, а также гражданка Казахстана в возрасте 26 лет. Согласно отчету официальных лиц, женщины вместе жили в апартаментах в Патонге, посещали развлекательные заведения на Бангла-Роуд и контактировали с другими иностранцами.
Примечательно, что заболевание коронавирусом у этих трех пациенток было выявлено при проверке людей из групп риска (в данном случае – жителей Патонга). На момент сдачи анализов никаких симптомов болезни они не демонстрировали и к врачам не обращались, но при этом были заражены.