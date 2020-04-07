Две россиянки заболели COVID-19 на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболели две россиянки, а также гражданка Казахстана, вместе проживавшие в Патонге.

Новости Пхукета

7 Апреля 2020, 01:06 PM

В настоящий момент в больницах Пхукета находятся 89 пациентов с COVID-19. Фото: Phuket PR Department