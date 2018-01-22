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Две россиянки погибли в лобовом столкновении машины и минивэна на Пхукете

Медикам не удалось спасти россиянок, находившихся в салоне легкового автомобиля, столкнувшегося с минивэном в Чернг-Талей в воскресенье, 21 января.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2018 10:39:48

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

ДТП произошло около 14:00 дня на дороге, ведущей от Srisoonthorn Rd. к поселку Баан-Дон.

Прибывшие по вызову полиция и спасатели обнаружили на месте событий поврежденный седан Nissan Almera и микроавтобус Toyota. Обе машины получили повреждения передней части кузова.

Водитель седана – гражданин Украины Артем Сердюков – был доставлен в больницу Vachira Hospital в Пхукет-Тауне. Степень тяжести полученных им травм пока неизвестна.

Его пассажирки – 68-летняя Лилия Маликова и 67-летняя гражданка Самигуллина (имя не подтверждено) – были доставлены в Thalang Hospital, однако спасти их не удалось. Женщины были объявлены скончавшимися по прибытию в больницу, подтвердил майор полиции Наттхая Суванпонг.

Водитель микроавтобуса – 33-летний Тирасак Бунрод – серьезных травм избежал. Мужчина рассказал полиции, что двигался в северном направлении, когда ехавший навстречу седан выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с минивэном.

Когда полиция прибыла на место событий, микроавтобус действительно находился на правильной полосе, в отличие от легкового автомобиля. Кроме того, момент ДТП зафиксировал видеорегистратор, установленный в салоне микроавтобуса.

Как пояснил майор Суванпонг, находившегося за рулем седана украинца должны проверить на содержание алкоголя и наркотиков в крови в момент аварии. Впрочем, результаты теста пока неизвестны.

«Другие детали аварии пока расследуются», – добавил офицер.

О предъявлении обвинений кому-либо из водителей капитан Суванпонг не сообщил. Консульские работники РФ в Таиланде, по его словам, были уведомлены о произошедшем.
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