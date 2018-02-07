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Две россиянки ожидают суда на Пхукете по делу о незаконном хранении кораллов

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) подтвердил, что за незаконное хранение кораллов были задержаны две россиянки, а не одна, как сообщалось ранее.

Шела Рива

7 Февраля 2018 14:55:38

Фото: Пхукетский офис DMCR
Фото: Пхукетский офис DMCR

В настоящий момент обе задержанные гражданки России вышли под залог и ожидают суда на свободе, сообщил «Новостям Пхукета» Нарет Чупынг из пхукетского офиса DMCR.

Первая из задержанных – 20-летняя Лилия Карманова из Новосибирска, вторая – ее соседка по бунгало Полина Лихтмен (точность фамилии в данном случае не подтверждена, а информация о возрасте и городе проживания отсутствует).

Обеим россиянкам, задержанным неделю назад, грозит до 20 тыс. бат штрафа и/или до 1 года тюрьмы. Сумма залога, по словам господина Чупынга, составила 40 тыс. бат.

«Дело было передано в суд. Насколько я знаю, приговор еще не вынесен. Госпожа Лилия сказала полиции, что купила кораллы в другой стране. Больше информации я сейчас предоставить не могу. Если вам нужны еще сведения, пожалуйста, нанесите визит в полицейский участок Карона и поговорите с главой участка», – заявил капитан Чаннаронг Праконгкы из Карона, с которым связался корреспондент «Новостей Пхукета». На момент подготовки материала корреспондент редакции с главой участка еще не встретился.

О задержании Лилия Кармановой стало известно 2 февраля, на следующий день после того, как она была арестована по судебному ордеру и помещена под стражу. О том, что вместе с ней была задержана вторая россиянка, представители полиции и DMCR тогда не сообщили, но посольство России указало, что к ним поступила информация именно о двух задержанных гражданках РФ.

Нарет Чупынг из DMCR сразу указал, что арест был инициирован его ведомством после получения информации о возможных противоправных действиях от одного из соседей россиянок. Господин Чупынг рассказывал, что около полудня 31 января офис DMCR на Пхукете получил сообщение о том, что россиянка в своем бунгало отбеливала кораллы моющим средством. Когда сотрудники DMCR прибыли по указанному адресу, женщины там не было, но кораллы  действительно обнаружились.

«Мы отнесли кораллы в полицейский участок Карона, поскольку хранение любых кораллов незаконно. Капитан Чаннаронг Праконгкы подал запрос на выдачу ордера, и суд его выдал», – рассказывал он.

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