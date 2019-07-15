Две россиянки арестованы в Таиланде

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте двух гражданок Российской Федерации по не связанным друг с другом делам. Первая была арестована по запросу из РФ, вторая – за нарушение законодательства Королевства.

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Сообщения об аресте гражданок РФ Ксении Чваниной и Натальи Никифоровой были опубликованы на сайте Иммиграционного бюро Таиланда в пятницу, 12 июля.

Ксения Чванина была арестована 8 июля по запросу российских правоохранителей. Уроженка Ростова-на-Дону была объявлена в международный розыск по делу о мошенничестве на сумму около 40 млн рублей. Иммиграционное бюро в своем сообщении упоминает два эпизода: не возвращенный банковский кредит и некое мошенничество с ювелирными изделиями. В ближайшее время Чванина будет передана в руки правоохранительных органов РФ. Место проведения ареста Иммиграционное бюро не уточнило.

Наталья Никифорова была арестована 2 июля 2019 года по ордеру городского суда Паттайи. В 2016 году против россиянки было возбуждено дело о нарушении правил ведения бизнеса Таиланде (открытие компании с участием номинальных тайских акционеров, уклонение от уплаты налогов), однако она успела покинуть страну. Никифорову арестовали, когда она вернулась в Таиланд по паспорту на новое имя. Как отметило Иммиграционное бюро, установить настоящую личность россиянки позволила система биометрической идентификации. Арест был произведен в Паттайе.