Две новых кладки яиц морской черепахи были обнаружены на пляжах провинции Пханг-Нга 9 и 10 февраля.

11 Февраля 2020, 12:26 PM

Две новых кладки черепашьих яиц нашли в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Как пояснил глава второго операционного центра морских нацпарков Прароп Плангнгар, на первую кладку черепашьих яиц специалистов навел некто Суранг Кипайрот, заметивший следы черепахи на пляже в местечке Бодан округа Тхай-Мыанг.

«Специалисты прибыли на пляж в районе 7:00 утра 9 февраля, начали аккуратно раскапывать песок вдоль оставленного черепахой следа и около 11:00 обнаружили кладку. Яйца было решено не перемещать. Вокруг кладки соорудили забор, чтобы защитить яйца от кражи, и организовали дежурство сотрудников Департамента нацпарков», – рассказал господин Плангнгар.

Вторая кладка была обнаружена на пляже в Тхунг-Туке (тамбон Ко-Кхо-Кхао) по наводке деревенского старосты Сэна Чурата. Мужчина сообщил о черепашьих следах в штаб нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park, сотрудники которого затем обнаружили яйца. Как и в первом случае, официальные лица не рискнули перемещать яйца из кладки. Выбранное черепахой место было обнесено заборов, вокруг кладки организовали круглосуточное наблюдение.

«Если вы заметите на пляже откладывающую яйца черепаху, пожалуйста, позвоните нам по номеру 076-679134, чтобы мы смогли оперативно обеспечить защиту яиц и заботу о них», – напомнил глава нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park Хартчай Риттичуай.