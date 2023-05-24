Две кладки черепашьих яиц обнаружили на Симиланах

Две кладки черепашьих яиц были обнаружены во время патрулирования пляжей на острове Миенг (Ко-Мианг, остров №4) утром 21 мая и утром 22 числа. В первой было 91 яйцо, во второй – 109 яиц.
Все яйца перенесли в места, где до них точно не доберется прилив. Официальные лица не сказали, какие именно черепахи отложили яйца на Миенге, однако на Симиланы приплывают не только кожистые черепахи, но и черепахи-биссы, находящиеся на грани полного исчезновения.
Напомним, что туристический сезон на Симиланах, Тачае и Сурине завершился на прошлой неделе. Заповедные территории отправились на ежегодный отдых для восстановления экосистемы, который продлится пять месяцев.