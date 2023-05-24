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Две кладки черепашьих яиц обнаружили на Симиланах

Сотрудники Национального парка Симиланских островов (Mu Ko Similan National Park) сообщили об обнаружении сразу двух кладок черепашьих яиц непосредственно перед Всемирным днем черепахи, отмечаемым 23 мая. В обоих случаях морские животные выбрали не самые безопасные места, поэтому яйца перенесли подальше от берега.

Новости Пхукета

24 Мая 2023, 06:48 PM
На Симиланах нашли две кладки черепашьих яиц. Фото: Mu Ko Similan National Park

На Симиланах нашли две кладки черепашьих яиц. Фото: Mu Ko Similan National Park

На Симиланах нашли две кладки черепашьих яиц. Фото: Mu Ko Similan National Park

На Симиланах нашли две кладки черепашьих яиц. Фото: Mu Ko Similan National Park

На Симиланах нашли две кладки черепашьих яиц. Фото: Mu Ko Similan National Park

На Симиланах нашли две кладки черепашьих яиц. Фото: Mu Ko Similan National Park

Две кладки черепашьих яиц были обнаружены во время патрулирования пляжей на острове Миенг (Ко-Мианг, остров №4) утром 21 мая и утром 22 числа. В первой было 91 яйцо, во второй – 109 яиц.

Все яйца перенесли в места, где до них точно не доберется прилив. Официальные лица не сказали, какие именно черепахи отложили яйца на Миенге, однако на Симиланы приплывают не только кожистые черепахи, но и черепахи-биссы, находящиеся на грани полного исчезновения.

Напомним, что туристический сезон на Симиланах, Тачае и Сурине завершился на прошлой неделе. Заповедные территории отправились на ежегодный отдых для восстановления экосистемы, который продлится пять месяцев.

 

 

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