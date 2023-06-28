Две китаянки арестованы в аэропорту Пхукета за нелегальную работу

Пхукетский офис Иммиграционного бюро сообщил об аресте еще двух граждан Китая, нелегально работавших в аэропорту. В качестве места ареста снова указана парковка возле терминала международных рейсов.

Новости Пхукета

29 Июня 2023, 10:00 AM

Арестованные гражданки Китая в полиции. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Две гражданки Китая были арестованы примерно в 13:30 дня 28 июня, сообщила страница Phuket Immigration Checkpoint, освещающая работу сотрудников Иммиграционного бюро, базирующихся в аэропорту.

Как и в предыдущих случаях, официальные лица опубликовали фотографии задержанных иностранных гражданок, но не указали имен. В момент фотографирования женщин попросили закрыть лица листами бумаги, видимо, документами об аресте.

Иммиграционное бюро указало, что обе гражданки КНР были арестованы в связи с «работой без ворк-пермита или выполнением обязанностей, выходящих за пределы разрешенных». Также зафиксировано нарушение условий пребывания в стране, поскольку имевшиеся у женщин визы не предусматривали трудовой деятельности.

Неназванных китаянок доставили в полицейский участок Саку, в зону ответственности которого входит международный аэропорт Пхукета. В случае признания виновными женщинам грозят штрафы и депортация с возможностью запрета на въезд в Таиланд на определенный срок.

Пхукетский офис Иммиграционного бюро регулярно сообщает об арестах китайских граждан за нелегальную работу на территории аэропорта, причем во всех таких сообщениях указывается одна и та же локация – парковка возле международного терминала, которую ведомство также именует «парковкой туристического транспорта», имея в виду, вероятно, туристические автобусы.

При этом и Туристическое управление Таианда (ТАТ), и объединения туристического бизнеса отмечают, что поток именно организованных тургрупп из Китая пока не приблизился к допандемийным величинам. Принимаемые сейчас туристы из Китая – это по большей части самостоятельные путешественники. Хотя и их хватает для обеспечения Китая первого места по числу туристических прибытий на Пхукет.